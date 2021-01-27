Обед по китайскому рецепту: бюджетно, просто, вкусно и аппетитно!

Некоторые домохозяйки хотят приготовить бюджетный обед, но в то же время, чтобы он был вкусным и питательным. Многие не хотят долго стоять у плиты. Есть выход из этого положения. Приготовьте обед по-китайски и вы не пожалеете. Это будет бюджетно, быстро и к тому же вкусно. Для этого вам необходимо следовать прилагаемому ниже рецепту.

Приправленное медом, соусом хойсин и китайскими пятью специями, это блюдо из курицы на одной сковороде станет дешевым и легким семейным обедом в середине недели.

Ингредиенты

8 куриных бедер с кожей и костями.

4 столовые ложки соуса хойсин.

2 ч.л. кунжутного масла.

2 столовые ложки чистого меда.

1 ½ чайной ложки китайского порошка из пяти специй.

Имбирь размером с большой палец, натертый на терке.

2 тертых зубчика чеснока.

Пучок зеленого лука, нарезанный.

50 г обжаренных орехов кешью или грецких.

Приготовленный коричневый рис, для подачи.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Выложите куриные бедра в большую форму для запекания и порежьте кожу на каждом бедре 2-3 раза. Смешайте хойсин, кунжутное масло, мед, пять специй, имбирь, чеснок и некоторые приправы. Вылейте курицу и перемешайте, чтобы она покрылась слоем - теперь вы можете мариновать курицу в течение 2 часов или на ночь, если у вас есть время. Жарить кожей вверх 35 мин, наметив не менее одного раза.

Шаг 2

Перемешайте орехи кешью и посыпьте курицу зеленым луком. Вернитесь в духовку на 5 минут, затем подавайте с коричневым рисом.

Источник: 1 Минута