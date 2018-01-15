Обезьянка, мандаринка и казак: в Харькове прошла Мопсотусовка

В поисках любви для своего пушистого любимца посетила «Мопсотусовку» Екатерина. Девушка рассказывает, что Яша частый гость выставок и имеет достаточно наград, чтобы покорить свою будущую невесту.

Екатерина, участница «Мопсотусовки»

Мопса мы получили в подарок на день рождения. Это очень доброе нежное животное, это настоящий друг. Кто-то говорит, что мопс-это заколдованный ребёнок. Ему два года с половиной. Он настоящий член нашей семьи. Вот мы ищем невесту в дом.

А вот и кандидатка в невесты для Яши. Сегодня Тиффани будет принцессой, ей уже украсили ушки стразами, осталось еще немного дополнить праздничный образ, рассказывает Кирилл. Мальчик признается, хотел именно мопса и вот на новый год Дед Мороз сделал ему такой желанный подарок.

Кирилл, участник «Мопсотусовки»

Ну, я завёл собаку, потому-что я очень люблю эту породу и мне нравятся собаки, а как я её завел, мне её принес Дедушка Мороз.

Чудеса в зимнюю сказку - обычное дело. Поэтому сегодня, говорит Татьяна, ее пятилетний мопс превратился в единорога. Женщина рассказывает, что это уже одиннадцатая «Мопсотусовка» и с каждым годом количество участников увеличивается.

Татьяна, организатор

Мы стараемся проводить раз в три месяца, но в этом году раз в полгода, получается. Мы стараемся делать сезонные встречи: зима, весна, лето, осень. Тематические, все тематические, все разные сегодня у нас тема зимней сказки.

Мопсы сегодня хозяева вечеринки. Более тридцати пушистиков дарят позитив малышам, а у тех уже глаза разбегаются, какую же еще собачку им потискать, хвастаются организаторы. А главным событием стал модный показ в праздничных нарядах, здесь была новогодняя елка, обезьянка, маленькая мандаринка, казак Вакула и еще около десяти образов.

Светлана, участница «Мопсотусовки»

Костюм придумали случайно, зашли на сайт увидели, что проходит выставка, вот именно костюмированная. Поэтому мы на ходу решили, перешили ребёнка рубашку на него, нашли ткань, пошили штаны. Решили Вакулу сделать с него «На хуторе близь Диканьки.

Все участники принимали участие в розыгрыше и получили бабочку или майку для своего любимца. Также все желающие могли сфотографироваться с четвероногим другом в фотозоне и послушать лекцию о том, как правильно ухаживать за шерстью своих любимцев.

Агентство Телевидения Новости