Обитателей Харьковского зоопарка угостили тыквами с Хеллоуина

Харьковские школьники подарили животным зоопарка праздничные тыквы.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, около 200 тыкв привезли для животных учащиеся Харьковского лицея №89.

Овощи были экспонатами специализированной выставки, посвященной празднику Хеллоуин.

Кроме тыкв, школьники привезли для животных яблоки, груши и морковь.

В пресс-службе зоопарка отметили, что угощенье пришлось по вкусу животным.

Особенно тыква понравилась слонам, медведям и бегемоту.

Так, слониха Тенди попыталась съесть ее целиком, но не смогла и, раздавив тыкву хоботом, съела ее по кусочкам.

Гималайские медведи сразу же утащили угощение в зимнее помещение и там его съели.

А вот енотам пришлись по вкусу семечки тыквы.

Бегемоту и обезьянам презентовали праздничные корзинки в виде тыквы с начинкой из яблок, груш, моркови и веточек облепихи.

Не оценили угощенье школьников только тигр и львы, которые вместо того, чтобы полакомиться тыквой, играли с ней, как с мячом.





Агентство Телевидения Новости