Досуг
Перейти к списку новостей
16.01.2019 19:23
Просмотров: 238

Обновленный за 5 миллионов туалет в Парке Горького: благо для харьковчан или растрата бюджетных средств?

Обновленная сантехника и плитка, кабинки для мужчин и женщин, для людей с ограниченными возможностями и комната с пеленальным столиком для мам с младенцами. А также зеркало, аквариум и аудиосистема, которая воспроизводит пение. Реконструированный туалет в Парке Горького стал новым аттракционом, куда посетители приходят полюбоваться рыбками.

При этом вряд ли кто задумывается, сколько стоила такая «забота». А это довольно впечатляющая сумма - 5,6 миллиона гривен. Именно столько, по бюджету развития, обошелся ремонт туалета. То есть - это цена 10-12 квартир в городе Харькове, которые можно было бы купить для малообеспеченных семей, или перечислить эти деньги на инсулин или ремонт тепловых сетей.

Дмитрий Дробот, хац

Это такой вверх цинизма нашей городской власти - тратить такие суммы на туалет, хотя в 2017 году такая сумма выделялась на все тепловые сети, когда у нас люди были без отопления долго.

При этом на что именно потрачена такая нереальная сумма, в парке не показывают - смету пока не предоставили ни журналистам, ни антикоррупционерам, ни депутатам. Ее нет даже в профильном департаменте.

Светлана Бабицкая, нач. департамента культуры

Мы обратились к начальнику коммунального предприятия и предоставим депутату эту документацию

Возможно, говорят представители общественности, смету проверят еще и правоохранительные органы, ведь такая реконструкция в разы превышает рыночную стоимость ремонта подобного сооружения и, учитывая, что именно КП «Парк Горького» является убыточным предприятием, - а деньги были перечислены из бюджета, то есть из карманов харьковчан, - то можно усмотреть растрату.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 