Общество потребления: Олдос Хаксли – «О дивный новый мир!»

«О дивный новый мир!» — это гротескное изображение идеального будущего, где пропагандируется культура потребления и общество, разделенное на касты. Антиутопия британского автора Олдоса Хаксли синтезирует принципы вседозволенности. Которые со своей стороны контролируют сознание масс.

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Биография Олдоса Хаксли

Семейство Олдоса по праву можно отнести к британской культурной элите. Сам автор изучал литературу в Оксфордском университете и уже в двадцать лет решил попробовать себя в роли писателя. В довольно юном возрасте получил заболевание глаз, из-за которого его зрение сильно пострадало. Однако это событие имело и обратную сторону медали, поскольку он был освобожден от военной службы во время Первой мировой войны.

Начало карьеры характеризует его как сатирика и гуманиста. Позже он увлекается мистицизмом и современными духовными практиками. Не раз был номинирован на Нобелевскую премию.

Герои романа и сюжет

Со страниц книги нам открывается мир, где все желания и потребности общества строго регламентированы. Основные правила жизни подчинены требованиям:

поступки, чувства и мысли идентичны для всех;

распределение на касты, чтобы каждый слой населения знал свое место;

безграничное счастье, контролируемое определенным режимом.

События романа-антиутопии разворачиваются в далеком будущем в 2541 году, где обществом правит культ бога потребления Генри Форда. Роль каждого человека зависит от того, к какой касте его искусственно отнесли еще на стадии эмбриона.

Герои произведения Ленайна Краун и Бернард Маркс, законопослушные члены общества, привозят из резервации Дикаря. Он родился естественным путем и новый мир его затягивает и поражает. Однако осмысление прогнившего сознания современников толкает его к бунту.

Актуальность «Дивного нового мира» сегодня

Читая роман Хаксли, тяжело не сопоставить содержание его с современными реалиями. Использование таких рычагов, как навязывание собственных ценностей, легко позволяет управлять массами, заставляя их почувствовать необходимость в определенной потребности.

Именно сейчас это и чувствуется, когда нашими желаниями управляет масс-медиа, пропагандирующая доступные блага. Поэтому и атрофируется возможность делать какой-нибудь осознанный выбор.

Эта литература заставляет задуматься над тем, каким путем мы идем и куда он нас приведет. Найти книгу можно на самой большой книжной платформе Yakaboo, которая превращает всех читателей в супергероев. Проконсультироваться по поводу доставки или самовывоза из Киева можно по номеру: 0(800)-600-505.

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