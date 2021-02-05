Обворожительная Таюне в прекрасном и чувственном клипе с песней “Беги”: душа радуется когда слушаешь этот шедевр!

Долгое время Таюне была в тени Олега Винника. Она как бэк-вокалистка участвовала в концертах знаменитого певца. Но талант не скроешь, Олег Винник всегда делает то, что люди воспринимают и любят.

Поэтому, когда он принял решение, чтобы Таюне исполняла самостоятельно песни - он остался доволен.

Зрителей подкупает обворожительная и в то же время простая Таюне.

Когда певица исполняет песни, ее поклонники всегда остаются в восторге.

Зал встает и приветствует Таюне как только она появляется на сцене. Она исполнила много хороших песен, которые трогают душе. Ее очаровательный и с незабываемым тембром голос никого не оставляет равнодушным.

Вот и в клипе с песней "Беге" Таюне еще раз доказала какая она талантливая певица.

Если любишь человека можно простить все, но только не измену, поется в этой песне. После этого большая любовь как вода уходит в песок и не остается даже следа от нее. Пока еще вы не враги нужно бежать друг от друга - эмоционально поет Таюне.

Нужно бежать и чтобы все тише шаги слышались любимого раньше, а возможно еще и сейчас, человека!

Чтобы так спеть эту песню необходимо это самой прочувствовать.

Это с успехом удалось прекрасной Таюне.

Красочный и захватывающий клип, в котором каждое слово и тембр голоса Таюне трогает душу.

Видео: клип с песней Таюне "Беги"

Наверное многие влюбленные люди хоть раз были в такой ситуации. Поэтому для них эта песня будет понятна. Для некоторых возможно она станет руководством к действию.

Но вы должны знать, что во всем миром во все времена двигала, спасала и направляла к действию безграничная любовь!

Прежде чем принять решение - разберитесь в своих чувствах.

А песня в исполнении Таюне и клип - конечно прекрасные!

Источник: 1 Минута