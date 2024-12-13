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13.12.2024 19:00
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Обустройство небольшой кухни: как все вместить

Организация маленькой кухни площадью 5–6 м² — та еще задача для владельцев небольших квартир. Кажется, что уместить в ней необходимую бытовую технику и мебель не получится при всем желании. Однако есть несколько особых секретов от опытных дизайнеров, благодаря которым намеченные цели вполне достижимы.

В статье расскажем о том, как правильно расположить кухонный гарнитур и обеденную зону, чтобы было удобно, красиво и функционально.

Обустройство небольшой кухни: как все вместить

Правильные оттенки

Это первый пункт, который важен. Даже если вы решите заказать мебель по индивидуальным меркам, неправильно выбранный цвет все испортит. Учитывайте: для маленького помещения можно использовать только светлую гамму.

Допустима комбинация максимум из трех оттенков. Причем самый любимый из них должен составлять не более 10 % от общего количества. 60 % — это фоновый цвет, 30 % — вспомогательный.

Оптимальные цветовые решения для небольшой кухни — это:

  • молочный;
  • белый;
  • ванильный;
  • светлый оливковый;
  • светлый серый;
  • песочный;
  • бежевый и им подобные.

Совет: откажитесь от резкого контрастного орнамента, который визуально порежет и без того маленькое помещение. Все оттенки и переходы цвета должны быть плавными.

Выбирайте линейное расположение

Это оптимальный вариант локации кухонного гарнитура, если вы хотите полноценно выделить обеденную группу. В данном случае рабочая поверхность и вся необходимая бытовая техника располагаются вдоль одной стены.

Полноценную посудомоечную машину установить не получится. Но современные производители предлагают узкие модели шириной всего 45 см. Придется вынести холодильник в коридор или установить малогабаритную модель в нишу.

Совет: шкафы для хранения утвари должны достигать потолка. Недопустимо делать между их верхом и потолком хотя бы минимальный зазор.

Обустройство небольшой кухни: как все вместить

Угловой гарнитур и откидной обеденный столик

Это также неплохой вариант для двух проживающих в маленькой квартире человек. В данном случае вся мебель в кухне располагается углом. Задействованной получается основная стена и ее часть возле двери. На противоположной стене располагают специальный откидной столик, который на время обеда устанавливают на ножку, а после трапезы — просто складывают.

Еще одно интересное расположение углового гарнитура — задействовать подоконник и зону возле окна. Достаточно вынести ее в среднем на 20–30 см, чтобы получить зоны для хранения по обеим сторонам от оконного проема, а подоконник становится рабочей зоной или обеденным столом.

Полноценный гарнитур и обеденная зона на прилегающей территории

Стол для приема пищи выносят за пределы кухни. Особенно такой вариант хорош, если гостиную объединяют с небольшой кухней. Стандартный проход в нее закладывают, в нишу устанавливают холодильник.

Делайте глухие фасады

Чем меньше кухонной утвари, тем более монолитной, просторной и уютной кажется кухня. Поэтому откажитесь от открытого хранения. Или используйте его по минимуму. Все остальное, включая малогабаритную бытовую технику, такую как микроволновка, скрывайте фасадными дверками.

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