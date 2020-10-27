Очаровательная Alizee чувственно исполнила песню Moi Lolita – live (Моя Лолита)

Французская певица прекрасная Ализе очаровывает своей непосредственностью при исполнении каждой песни. Сколько непосредственности и истинного французского шарма видишь в этой красивой исполнительнице. Поклонники без ума от ее выступления. Каждый концерт заканчивается овациями.

Когда слушаешь ее выступления нужно смотреть не только на ее красивую фигуру и как она двигается на сцене, но и на выражение глаз. В глазах ее столько озорства и они так завлекают!

Ритм песни и тихий тембр голоса Ализе действует успокаивающее и одновременно поднимает настроение.

В чем секрет ее исполнения и притяжения зрителей непонятно, но это действует практически на всех. Многие не могут оторвать взгляд от нее когда она выступает.

Посмотрите это видео и поднимите себе настроение, гладя на обворожительную Ализе!

Видео: Ализе с песней “Моя Лолита”

Прочитайте посты в соцсетях:

Maike jikuai: “Ализе просто до смешного красива.”

Владимир Колесо: “Просто красавица! СПС отцу и матери!”

Shailendra Tandukar: “Я не знаю слов, но так люблю песни и певицу, музыка отличная.”

Tony Geddes: “Так прекрасно. Мы, британцы, в очаровании.”

Источник: 1 Минута