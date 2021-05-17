Очень похожа на Таюне: как выглядит новая пассия Олега Винника?

Олег Винник опубликовал короткое видео, которое было сделано за кадром съемок с Элиной

Недавно Олег Винник, совместно с Элиной Иващенко выпустили новую песню "Діаманти". Она тут же стала хитом — ее начали транслировать на всех радиостанциях и музыкальных каналах страны. Такая коллаборация стала удивительной — опытный взрослый "волк" Олег Винник, и юная, практически никому неизвестная певица Элина Иващенко, которую артист заметил на "Х-Факторе".

На видео видно, что Олег и Элина очень открыто общаются друг с другом, мило разговаривают, чисто и откровенно смотрят друг другу в глаза. Именно эти искры и породили слухи о том, что между ними может быть роман. Мол, девушка очень похожа на его бэк-вокалистку Таюне, только моложе и более публичная — открыто ведет страницу в Инстаграм и часто выкладывает фотографии.

https://www.instagram.com/tv/CO5PR5fH68r/?igshid=1oscyx9x9ct8z

Вот что в комментариях под видео пишут поклонники Олега Винника:

Обожаю Винника за его профессионализм. Все продумано все на высшем уровне в плане шоу ну и конечно харизма и божественный голос вместе дает бешеную популярность!!!! Наш любимчик!!!

Безумно круто! Вы - лучшие!! И Олег Анатольевич, удачного Вам концерта

У Вас замечательный голос, с кем бы не спели будет хит, песни смысловые, выкладываетесь на 100%

Олег,Вы — класс! Спасибо за видео.Теперь ждём серию таких же фото.

Клип классный супер, ну исполнители это что то Олег выглядит просто вау, конечно супер

Классная пара, просто супер!

Источник: 1 Минута