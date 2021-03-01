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Одинокая Леся Никитюк в образе дикой мартовской кошки использовала последний шанс выйти замуж: вышла на охоту

Одинокая Леся Никитюк в образе дикой мартовской кошки использовала последний шанс выйти замуж: вышла на охоту

Популярность Леся получила в качестве ведущей тревел-шоу "Орел и решка". Ее непосредственность, искренность и чувство юмора подкупили миллионы зрителей, поэтому сейчас Никитюк без преувеличения является народной любимицей, о чем говорят рейтинги проектов с ее участием и количество подписчиков в социальных сетях.

На личную страницу Леси Никитюк в Инстаграм подписаны уже больше 3,5 миллионов человек, которых она регулярно радует новыми фото и видео, а те, в свою очередь, не оставляют публикации без внимания.

Одинокая Леся Никитюк в образе дикой мартовской кошки использовала последний шанс выйти замуж: вышла на охоту Телеведущая Леся Никитюк

На этот раз в профиле героини статьи появился довольно яркий снимок. Если быть точнее, яркая на нем Леся. Позирует она в кожаной юбке и блузе в леопардовый принт с расстегнутой верхней пуговкой, слегка облокотившись на стол и выгодно подчеркнув главные достоинства своей фигуры.

Особой кокетливости Никитюк придает прическа — часть волос собрана в высокий хвост, а часть распущена. Макияж с акцентом на глаза и лаконичное колье идеально завершили женственный образ теледивы.

"Мяу", — немногословно, но красноречиво подписала публикацию звезда.

Пользователи сети, разумеется, не смогли пройти мимо и осыпали пост в Инстаграме Никитюк горой комплиментов:

  • "Скажу словами классика — ты прекрасна, спору нет!";
  • "Идеальная";
  • "А когда уже парнишу себе достойного найдешь? А то сама, да сама… Не может такая красота пропадать";
  • "Тигрица";
  • "К марту кошечка готова".

Одинокая Леся Никитюк в образе дикой мартовской кошки использовала последний шанс выйти замуж: вышла на охоту Комментарии пользователей Инстаграм

Источник: 1 Минута

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