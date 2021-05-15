Одинокая Злата Огневич рассказала, как с ней поступил возлюбленный: “На коленях просил прощения”. Все детали

После триумфа передачи "Холостячка" с Ксенией Мишиной, организаторы решили сделать еще один сезон, но уже не с актрисой, а певицей Златой Огневич.

Холостячки Ксения Мишина и Злата Огневич. Фото взято на просторах сети.

Злата - нежная и утонченная девушка, которая в свои 35 еще ни разу не была замужем. Конечно, большую часть жизни певица посвятила именно своему творчеству и карьере, но оказывается, есть еще такие личные моменты в жизни, которые не дают построить доверительные отношения с мужчинами.

Речь идет о домашнем насилии.

Злата Огневич. Фото взято на просторах сети.

Оказывается, девушка была в таких отношениях, где страсти кипели, прямо как в итальянских драмах: билась посуда, а соседи слышали крики. В один момент все перешло границы, ведь возлюбленный Златы дал ей пощечину...

Об этом звезда рассказала в программе "Звездный путь".

Злата Огневич в программе "Звезный путь"

"...дошло до того, что он меня ударил по лицу и ушел из дома остыть. Когда он вернулся, я сказала: "Все, собирай чемоданы, на этом все кончено". Это была последняя капля. Там были слезы, он у меня на коленях просил прощения. Но я сказала: "Я просто теперь тебя боюсь. Если ты раз со мной так сделал во время нашей ссоры и не можешь себя держать в руках, что будет дальше", — рассказала Огневич программе на канале "Украина".

Теперь она ищет мужчину, который никогда не позволит поднять руку на женщину.

Источник: 1 Минута