"Однажды в Голливуде": пес из нового фильма Тарантино получил премию Каннского фестиваля

Пес по кличке Бренди стал лауреатом альтернативной премии Каннского кинофестиваля Palm Dog, которую получают "собачьи" актеры.

Об этом сообщает The Hollywoood Reporter.

Первый приз новой ленте режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" принесла беспородная собака по кличке Бренди. В фильме она сыграл питбультерьера персонажа Брэда Питта.

Пса наградили специальным ошейником с надписью Palm Dog. Награду от имени Бренди получил режиссер картины.

"Я хочу от всей души поблагодарить жюри", - отметил Тарантино.

Palm Dog - альтернативная премия для собак, которую во время Каннского кинофестиваля присуждается кинокритиками.

Источник: prm.ua

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