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22.02.2022 23:17
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Официально: Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022

Официально: Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022

Сегодня, 22 февраля, на заседании Оргкомитета Нацотбора на участие в "Евровидении-2022" было принято решение о том, что группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине. Об этом сообщает Суспільне.

Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на "Евровидение-2022" и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед Европой, — сказал вокалист группы Олег Псюк.

Предыстория. Скандал с Нацотбором

Обратиться к Kalush Orchestra с предложением поехать на конкурс Оргкомитет Нацотбора решил 17 февраля. Группа заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей. В общей сложности группа получила 14 баллов, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

Переговоры затянулись на пять дней. Днем ранее, 16 февраля, Оргкомитет принял решение о прекращении участия в отборе певицы Alina Pash.

Alina Pash предоставила фейковую справку о посещении Крыма

Alina Pash предоставила фейковую справку о посещении Крыма / Фото: Facebook-страница Alina Pash

 

Алина Паш заняла первое место на Национальном отборе на "Евровидение". Оргкомитет уже готовился отправлять артистку в итальянский Турин в мае, но не тут то было. Хейтеры Алины раскопали старые факты о ее поездках в Крым и Москву. Ходят слухи, что в 2015-м Паш въехала на временно оккупированный полуостров Крым незаконно – с территории России.

Паш и ее команда предоставили справку от Госпогранслужбы о том, что все было законно. Однако украинский активист и общественный деятель Сергей Стерненко, ссылаясь на инсайдеров, обвинил Алину в подделке справки.

В итоге оказалось, что справка реально была подделана. Алина сообщила, что это провернул один из членов ее команды. Артистка сняла свою кандидатуру с конкурса и отказалась представлять Украину на "Евровидении-2022".

Источник: stars.segodnya.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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