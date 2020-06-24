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Оказывается, Брюс Уиллис расстался с Деми Мур из-за секса

Оказывается, Брюс Уиллис расстался с Деми Мур из-за секса

Развод голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур стал настоящим разочарованием для многих людей. Официальной причиной разрыва знаменитости назвали свои напряженные рабочие графики, но были и другие факторы, которые сильно повлияли на брак пары.

Дело в том, что незадолго до развода звезда серии фильмов "Крепкий орешек" дал неоднозначное интервью для журнала Playboy, в котором есть намек на истинную причину разрыва отношений с Деми.

В разговоре с журналистом Брюс размышлял относительно брака. По словам актера, ни одна женщина не будет удовлетворять естественные импульсы мужчины к размножению, которые не исчезают даже после появления детей.

Вероятно, Уиллис и Мур имели некоторые проблемы в сексуальной жизни, ведь мужчина не раз отмечал, что невозможно быть до конца жизни с одним человеком, который будет понимать - чего ты хочешь прямо здесь и сейчас.

Скорее всего, женщина просто не удовлетворяла все потребности любимого, поэтому он компенсировал недостаток внимания в копании других красавиц.

И хотя Брюс и Деми всегда отрицали, что расстались из-за измены мужчины - это интервью проливает свет на проблемы в отношениях экс-возлюбленных.

Поговаривают, что бывшая жена сильно ревновала Уиллиса к его коллегам, и теперь у нас есть основания считать, что ее подозрения не были беспочвенными.


Источник: lux.fm/

Новости портала «Весь Харьков»

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