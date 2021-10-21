Октябрьские спектакли "одесского разлива"

22.10 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

«РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» или «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»

По пьесе АНАТОЛИЯ КРЫМА

комедия в 2-х действиях

В ролях:

Евгений – Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Елена – Заслуженная артистка Украины Майя Струнникова

Женя – Татьяна Волкова

Вадим – Давид Хубутия

Техническая поддержка – Юрий Лавров

Режиссер – Галина Панибратец

Стареющий композитор, обласканный славой, понимает, что звездный час его прошел. И в своих бедах творец винит, прежде всего, жену Елену. Чтобы вернуть капризную музу, Евгений приводит в дом молодую любовницу — студентку консерватории. А жене приходится мириться с тем, что отныне она будет жить под одной крышей с «голубками».

Пикантности ситуации добавляет неожиданный ответный ход Елены. Такого поворота событий маэстро явно не ожидал...

ИЗ Википедии: Ролевая игра — игра обучающего или развлекательного назначения, вид драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному сюжету. Действия участников игры считаются успешными или нет в соответствии с принятыми правилами. Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление и исход игры

Таким образом, сам процесс игры представляет собой моделирование группой людей той или иной ситуации. Каждый из них ведёт себя, как хочет, играя за своего персонажа.

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23.10 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

"ТЭЗА с нашего двора"

Спектакль по мотивам одноименной трагикомической повести АЛЕКСАНДРА КАНЕВСКОГО

Спектакль «ТЭЗА с нашего двора» Лауреат многочисленных международных фестивалей и конкурсов! Этот спектакль заслуженно получил «Приз зрительских симпатий» в странах: Германия (Ганновер), Македония (г.Битола), Израиль (г.Иерусалим), Литва (г.Висагинас), Латвия (Рига), Молдова (г .Кишинев ), Киргизия (Бишкек), Болгария (Варна). Этот спектакль обладатель приза «Лучшая мужская роль в камерной спектакле» Международного Фестиваля «Мельпомена Таврии» (Украина, Херсон)

Актер - Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Режиссер - Галина Панибратец

Спектакль рассказывает о человеческом большое братство, о доброте и верности, о гуманности и милосердии, о благородстве и о тех вечных ценностях нашей жизни, которые и составляют ее суть. Плача, смеясь и радуясь, зритель сопереживает всем тем персонажам одесского дворика, о которых трогательно и с иронией рассказывает Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

А еще - о «золотом веке», общей судьбы и трагедиях времени ... И немного - о тоске по человечностью, к которой мы так медленно идем. Словом, о множестве разных вещей, которые выходят за рамки истории частной жизни отдельного двора. »(Юлий Швец)

"Когда-то на этом месте бушевал страстями маленький одесский дворик,

Заплетенными паутиной бельевых веревок,

на которых, как пойманные мухи, опирались трусы, майки и

бюстгальтеры всевозможных размеров ...

В этом дворе было много жителей, забавных, трогательных и неповторимых.

Я полюбил их на всю жизнь и сегодня вас с ними познакомлю ... »

С театром «ЛанжеронЪ» в поисках счастья, душевно и с одесским колоритом!

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24.10 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

ПРЕМЬЕРА!

"Как это кушали в Одессе!"

по рассказам Александра Бирштейна

Исполняют: Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев и

Режиссер: Галина Панибратец

Вынос блюд: Арт-кафе "Ван Гог"

Душевно и с одесским юмором!

"...Скажите, вы любите вкусно покушать? нет, нет, не поесть, а покушать? Не видите разницы? Тогда вы не из Одессы...

Об особенностях, которые можно выделить в Одесской кухне, тем более звание "одессит" уже и есть национальность – расскажет вам Виталий Бондарев

И не просто расскажет, а вместе с Арт-кафе "Ван Гог" продемонстрируют как и с чем, дадут попробовать и еще пожелают вам, как истинные одесситы, и замете – без скорбных лиц, а с ироничностью и общительностью:

Желаем шоби вам улыбалась удача, но с вас не ржала.

Шоби ви хорошо хотели и ваши мечты не сбывались над другими. Пусть вам никто не мешает шикарно жить, не расчесывает вам нерви. Шоб мы так жили как мы вам это желаем!....."

количество мест ограничено.

СюрпрЫзы Вам таки обеспечены!

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27.10 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

ПРЕМЬЕРА!

"Роман двух хороших людей"

комедия по рассказу Аркадия Аверченко

Аркадий Аверченко - "король смеха", как называли его современники, - обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни любого обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко способен вызвать улыбку на устах даже самого серьезного зрителя.

"На свете можно встретить много несообразностей…" - так начинается история двух хороших людей. История в которой каждый может узнать себя и посмотреть на себя со стороны! "А где любовь? Где она? Ау?"

Она в романсе, который поёт влюблённая наша душа.

Окунитесь в волшебный мир романса вместе с героями рассказа Аверченко!

На сцене любят и ненавидят друг друга:

Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев, театр ЛанжеронЪ и Алина Ворох, ведущая солистка одесского национального академического театра оперы и балета

Режиссер: Галина Панибратец

Мы Вас ждём и любим!!!!

И будьте нам здоровы!

В дни школьных каникул!

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25.10 и 26.10

в 14:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

ПРЕМЬЕРА!

"Цветочка"

Шерстяная сказка без границ для всей семьи!

Кто из нас в детстве не мечтал встретить доброго волшебника, который выполнит твое заветное желание, после чего жизнь твоя заиграет новыми яркими красками, и в душе твоей расцветут прекрасные цветы!

Для Вас, дорогие зрители теплая и уютная скандинавская история! Авторские куклы и декорации ручной работы, выполненные в технике фелтинга - валяние из шерсти.

Сказка из шерсти, войлока и фетра, такая теплая и мягкая на ощупь, живая, душевная и успокаивающее, в то же время, веселая и жизнерадостная без границ!

Почему без границ?

Потому что она без слов и понятна для всех!

Наша сказка для почемучек разного возраста от 2-х до 82-х!

Вы узнаете:

Почему веселая, любознательная и без комплексов финская корова Ева танцевала до упаду на ферме!

Почему фермерша Фригг не смогла помыться в душе!

Почему Мерит получила в подарок от феи Белосветы цветущие волос!

Почему стадо глупых, но очень смешных коров перестали жевать траву!

Почему сын хозяйки Свен не смог искупаться в озере!

Почему отец Мерит, дядя Сэл не смог доесть свой завтрак!

И почему, все же, в душе распускаются цветы !!!

Сказочные исполнители и волшебства вдохновители: Галина Панибратец и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

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