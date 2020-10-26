Олег Винник и Таюне заинтриговали планами на будущее: это будет лучшая свадьба из лучших

Любимец украинок предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни на всеобщее обозрение. Тем не менее публика уверена, что он уже давно женат, а имя той самой — Таисия Сватко.

Потенциальная пара никак не подтверждает и не опровергает возможные отношения, поэтому их молчание волчицы автоматически воспринимают как согласие.

Олег и Таюне

Не так давно Олег покинул паркет самого танцевального шоу страны «Танцы со звездами», где пару ему составила хореограф Алена Шоптенко.

По правилам проекта их пришлось дисквалифицировать, поскольку целых 2 недели подряд они не смогли станцевать даже удаленно. Причиной этому стал коронавирус.

Олег Винник и Алена Шоптенко

Разумеется, огромная аудитория Винника болезненно восприняла его уход, но певец не оставит фанатов без новых проектов. Так, он снялся в третьей части комедии «Скажене весілля», премьера которой назначена на 2021 год.

Вместе с Олегом зрители увидят на экране Юрия Горбунова, он же является одним из продюсеров фильма, Потапа, Монатика, Позитива, Назара Заднепровского, Арама Арзуманяна и не только. С таким актерским составом кино обещает быть зрелищным.

Потап и Олег Винник на съемках фильма

Впрочем, так считает и сам герой статьи. Артист поделился в своем профиле в Instagram закадровыми снимками, а в подписи к публикации заверил поклонников, что это будет самая сумасшедшая свадьба из всех трех.

В комментариях пользователи сети выразили восторг от увиденного и нетерпение поскорее увидеть долгожданный фильм.

Источник: 1 Минута