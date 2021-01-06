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Олег Винник расстроил поклонников шоу “Голос країни”: “Он не достоин”

Олег Винник расстроил поклонников шоу “Голос країни”: “Он не достоин”

В новом сезоне главного вокального шоу Украины "Голос страны" телезрителей ждет много сюрпризов. Один из которых — обновленный тренерский состав. Как и в прошлом году тренерами "Голоса" стали непревзойденная певица Тина Кароль и харизматичный певец и продюсер Дмитрий Монатик. Компанию им составят "повелитель волчиц" Олег Винник и певица Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру.

Олег Винник расстроил поклонников шоу “Голос країни”: “Он не достоин” Тренерский состав "Голоса страны 11"

Стоит отметить, что далеко не все фанаты вокального шоу обрадовались информации, что Олег Винник будет в тренерском составе. Очередную дозу критики Винник получил после после того, как в официальном Instagram-аккаунте «Голоса страны» было опубликовано фото Винника в легендарном красном кресле. Там же была указана дата первого выпуска 11 сезона шоу "Голос страны" — 24 января 2021 года.

По мнению хейтеров, Винник недостоин победы, так как занял «чужое» кресло. Об этом пользователи Сети написали в комментариях. «Какой кошмар, по моему субъективном мнению», «Он не достоен победы. Должна выиграть Тина Кароль или Монатик», «Еще худшего кандидата в тренера не было? Никогда бы к нему не пошла», «Для чего портить шоу Винником? Теперь не смогу смотреть», — комментируют зрители "Голоса страны".

Олег Винник расстроил поклонников шоу “Голос країни”: “Он не достоин” Олег Винник расстроил поклонников шоу “Голос країни”: “Он не достоин”

Олег Винник расстроил поклонников шоу “Голос країни”: “Он не достоин” Комментарии фолловеров

Стоит отметить, что многие телезрители расстроились, что в новом сезоне "Голоса" не  будет молдавского исполнителя Дана Балана, а как бы на его место поставили Винника. Ведь еще год назад вся страна наблюдала за романтической историей Дана Балана и Тины Кароль на проекте.

Источник: 1 Минута

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