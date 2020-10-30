Олег Винник впаривает поклонникам фирменные защитные маски по 200 гривен за штуку: волчицы покупают, волк доволен

Герой нашей сегодняшней статьи стал первым сольным поп-исполнителем в Украине, который начал собирать целые стадионы. В Европе на его концерты приходят по нескольку тысяч слушателей, поэтому вовсе неудивительно, что Олег задает тренды украинского шоу-бизнеса.

Музыкой деятельность артиста не ограничивается. Так, с 2010 года у Винника есть официальный бренд, получивший свое название и логотип от инициалов исполнителя.

Олег Винник в футболке собственного бренда

Преданные волчицы могут приобрести фирменные аксессуары и сувениры от любимого кумира — плакаты, блокноты, ручки, наклейки, дождевики, зонты, кепки, футболки, чашки, носки и это еще не весь список продукции.

Разумеется, с приходом коронавируса ассортимент в магазине Винника пополнился масками.

Маски от Олега Винника

С ними и связано заманчивое предложение певца, с которым он обратился к фанатам:

«Мы с нетерпением ждем завершения пандемии, но данные о росте заболеваний неутешительные, поэтому устраиваем акцию! Заказывая две защитные маски ОV любого размера, используйте промокод и получите скидку!», — написал Олег у себя в Instagram.

Реакция пользователей сети на публикацию знаменитости неоднозначная:

«Не гневите людей, зачем оно вам надо»;

«Поэтому втюхиваем вам маски»;

«Наживается как может! А повязки на голову нету, чтобы больнее выглядеть?»;

«Я думала, акция в том, что деньги за продажу масок идут на благотворительность. Прочитала и немного в шоке…»;

«Запустите еще трусы со своим логотипом»;

«За 2 таких маски можно 50 медицинских купить».

Комментарии пользователей Instagram

Тем не менее большинство комментаторов благодарят Винника за выпуск столь актуального в наше время аксессуара и надеются поскорее попасть на его концерт.

Источник: 1 Минута