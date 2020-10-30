Олег Винник впаривает поклонникам фирменные защитные маски по 200 гривен за штуку: волчицы покупают, волк доволен
Герой нашей сегодняшней статьи стал первым сольным поп-исполнителем в Украине, который начал собирать целые стадионы. В Европе на его концерты приходят по нескольку тысяч слушателей, поэтому вовсе неудивительно, что Олег задает тренды украинского шоу-бизнеса.
Музыкой деятельность артиста не ограничивается. Так, с 2010 года у Винника есть официальный бренд, получивший свое название и логотип от инициалов исполнителя.
Преданные волчицы могут приобрести фирменные аксессуары и сувениры от любимого кумира — плакаты, блокноты, ручки, наклейки, дождевики, зонты, кепки, футболки, чашки, носки и это еще не весь список продукции.
Разумеется, с приходом коронавируса ассортимент в магазине Винника пополнился масками.
С ними и связано заманчивое предложение певца, с которым он обратился к фанатам:
«Мы с нетерпением ждем завершения пандемии, но данные о росте заболеваний неутешительные, поэтому устраиваем акцию! Заказывая две защитные маски ОV любого размера, используйте промокод и получите скидку!», — написал Олег у себя в Instagram.
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Ми з нетерпінням чекаємо на закінчення пандемії, але дані про зріст захворювань невтішні. Тому влаштовуємо акцію! Замовляючи дві захисні маски ОV будь-якого розміру, використовуйте промокод і отримайте знижку! Більш детальна інформація на сайті https://ov-shop.net/ Акція дійсна лише до 15 листопада! Захисти себе і своїх близьких разом з OV!
Реакция пользователей сети на публикацию знаменитости неоднозначная:
- «Не гневите людей, зачем оно вам надо»;
- «Поэтому втюхиваем вам маски»;
- «Наживается как может! А повязки на голову нету, чтобы больнее выглядеть?»;
- «Я думала, акция в том, что деньги за продажу масок идут на благотворительность. Прочитала и немного в шоке…»;
- «Запустите еще трусы со своим логотипом»;
- «За 2 таких маски можно 50 медицинских купить».
Тем не менее большинство комментаторов благодарят Винника за выпуск столь актуального в наше время аксессуара и надеются поскорее попасть на его концерт.
Источник: 1 Минута