Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 83

Олег Винник впаривает поклонникам фирменные защитные маски по 200 гривен за штуку: волчицы покупают, волк доволен

Олег Винник впаривает поклонникам фирменные защитные маски по 200 гривен за штуку: волчицы покупают, волк доволен

Герой нашей сегодняшней статьи стал первым сольным поп-исполнителем в Украине, который начал собирать целые стадионы. В Европе на его концерты приходят по нескольку тысяч слушателей, поэтому вовсе неудивительно, что Олег задает тренды украинского шоу-бизнеса.

Музыкой деятельность артиста не ограничивается. Так, с 2010 года у Винника есть официальный бренд, получивший свое название и логотип от инициалов исполнителя.

Олег Винник впаривает поклонникам фирменные защитные маски по 200 гривен за штуку: волчицы покупают, волк доволен
Олег Винник в футболке собственного бренда

Преданные волчицы могут приобрести фирменные аксессуары и сувениры от любимого кумира — плакаты, блокноты, ручки, наклейки, дождевики, зонты, кепки, футболки, чашки, носки и это еще не весь список продукции.

Разумеется, с приходом коронавируса ассортимент в магазине Винника пополнился масками.

Олег Винник впаривает поклонникам фирменные защитные маски по 200 гривен за штуку: волчицы покупают, волк доволен
Маски от Олега Винника

С ними и связано заманчивое предложение певца, с которым он обратился к фанатам:

«Мы с нетерпением ждем завершения пандемии, но данные о росте заболеваний неутешительные, поэтому устраиваем акцию! Заказывая две защитные маски ОV любого размера, используйте промокод и получите скидку!», — написал Олег у себя в Instagram.

Реакция пользователей сети на публикацию знаменитости неоднозначная:

  • «Не гневите людей, зачем оно вам надо»;
  • «Поэтому втюхиваем вам маски»;
  • «Наживается как может! А повязки на голову нету, чтобы больнее выглядеть?»;
  • «Я думала, акция в том, что деньги за продажу масок идут на благотворительность. Прочитала и немного в шоке…»;
  • «Запустите еще трусы со своим логотипом»;
  • «За 2 таких маски можно 50 медицинских купить».
Олег Винник впаривает поклонникам фирменные защитные маски по 200 гривен за штуку: волчицы покупают, волк доволен
Комментарии пользователей Instagram

Тем не менее большинство комментаторов благодарят Винника за выпуск столь актуального в наше время аксессуара и надеются поскорее попасть на его концерт.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 