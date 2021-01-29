Олег Винник впервые публично высказался об отношениях с Таюне: “Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной”

Исполнителя хита "Молода вовчиця" невозможно представить без бэк-вокалистки Таисии Сватко. Она везде и всегда с ним, она вдохновляет его на написание самых романтических песен, она поддерживает его на сцене и при всех возможностях уйти в сольное плавание все равно остается на втором плане, позволяя Олегу сиять еще ярче.

Таюне

Все это заставляет армию поклонников Винника считать Таюне не просто его подругой и коллегой, но еще и тайной женой. Тайной она является потому, что певец держит в секрете подробности своей семейной жизни, стараясь интересовать публику творчеством, а не сплетнями. Впрочем, от постоянных пересудов звездам никуда не деться.

Олег Винник и Таюне

На радость бесчисленным фанатам и фанаткам герой нашей сегодняшней статьи активно ведет социальные сети. На этот раз у себя в Инстаграме Олег Винник похвастался маленьким достижением — он украсил обложку нового выпуска журнала "Отдохни", но внимание привлекает отнюдь не его фото, на котором он, несомненно, выглядит роскошно.

Дело в том, что в интервью для глянца артист сказал одну очень примечательную фразу:

"Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной".

Олег Винник на обложке журнала Отдохни

Если уж Таюне не жена Винника, то, вероятно, подруга, ведь они проводят в обществе друг друга много времени. А раз уж Олег не верит в мужско-женскую дружбу, то либо у них с Таисией нет вообще никаких отношений, либо есть, но не дружеские, а романтические.

Больше подробностей их тайного романа можно узнать из видео на YouTube-канале "Одна Минута":

Источник: 1 Минута