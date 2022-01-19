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Олена Кравець здійснила рідкісний вихід з 18-річною донькою

Олена Кравець здійснила рідкісний вихід з 18-річною донькою

Українська акторка та гумористка Олена Кравець побувала на допрем'єрному показі фільму "Дикі". На червону доріжку вона вийшла разом з донькою Марією.

Днями відбувся допрем'єрний показ комедійного фільму "Дикі". На світський захід завітали українські зірки, зокрема й акторка "Кварталу 95" Олена Кравець.

Олена Кравець вийшла у світ з донькою

Олена Кравець з'явилась на світському заході не сама, а з донькою Марією. Вперше за довгий час зіркову матусю побачили на публіці з дорослою дочкою.

Перед камерами акторка позувала у чорній сукні довжини міді з квітковим принтом. Вона поєднала вбрання з бежевими черевиками на високих підборах та сумкою з довгим ремінцем.

Донька Олени Кравець постала у стильних темних штанах, білій блузці та чорному шкіряному жакеті оверсайз, що став родзинкою аутфіту. Лаконічна зачіска вдало завершила образ.

З моєю Марією,
– підписала фото Олена Кравець.

Олена Кравець здійснила рідкісний вихід з 18-річною донькоюОлена Кравець з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, у мережі помітили, що 18-річна донька Олени Кравець виглядає старшою за свій вік. Це пов'язують з тим, що Марія у 15 років почала жити без батьків на знімній квартирі. Про це розповідала сама акторка, яка додавала, що сама запропонувала дівчинці з'їхати.

Источник: showbiz.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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