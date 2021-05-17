Ольга Цыбульская рассказала, как она относится к разводу Дзидзьо

Популярная певица Оля Цибульская, которая является кумой Дзидзьо, прокомментировала его развода с женой SLAVIA.

Так, звезда, которая своей откровенным поведением с музыкантом заставляла ревновать его жену, заметила, что ей не понятно, как она ее ревновала к мужу, как женщина или как артистка.

Певица даже пользуясь случаем в программе «Светская жизнь» предложила SLAVIA записать дуэт, чтобы она не ревновала.

«Слава, ты точно смотришь это интервью, и если ты думаешь, что я дуэтом «Цьомаю» и «Киця» забрала у тебя славу, которая должна была принадлежать тебе, я тебе предлагаю помощь. Я напишу песню, я знаю как это делается, и запишем дуэт», — обратилась к певице Цибульская.

Также Оля прокомментировала сходство своего сына Нестора с Дзидзьо и уже в который раз отметила, что никаких отношений, кроме рабочих, с ним не было.

«Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него. Дзидзьо не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз «, — отметила Оля.

Цибульская также заявила, что в какой-то момент получала угрозы от Славы.

«Я даже в какой-то момент начала получать угрозы разные в смс, в соцсетях, там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиков. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила, мы с кумом, но это никак не останавливало эту волну угроз», — поделилась певица.

Источник: Новости Ю

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