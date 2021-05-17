Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:43
Просмотров: 48

Ольга Цыбульская рассказала, как она относится к разводу Дзидзьо

Ольга Цыбульская рассказала, как она относится к разводу Дзидзьо

Популярная певица Оля Цибульская, которая является кумой Дзидзьо, прокомментировала его развода с женой SLAVIA.

Так, звезда, которая своей откровенным поведением с музыкантом заставляла ревновать его жену, заметила, что ей не понятно, как она ее ревновала к мужу, как женщина или как артистка.

Певица даже пользуясь случаем в программе «Светская жизнь» предложила SLAVIA записать дуэт, чтобы она не ревновала.

«Слава, ты точно смотришь это интервью, и если ты думаешь, что я дуэтом «Цьомаю» и «Киця» забрала у тебя славу, которая должна была принадлежать тебе, я тебе предлагаю помощь. Я напишу песню, я знаю как это делается, и запишем дуэт», — обратилась к певице Цибульская.

Также Оля прокомментировала сходство своего сына Нестора с Дзидзьо и уже в который раз отметила, что никаких отношений, кроме рабочих, с ним не было.

«Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него. Дзидзьо не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз «, — отметила Оля.

Цибульская также заявила, что в какой-то момент получала угрозы от Славы.

«Я даже в какой-то момент начала получать угрозы разные в смс, в соцсетях, там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиков. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила, мы с кумом, но это никак не останавливало эту волну угроз», — поделилась певица.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Анна Ризатдинова сообщила, общается ли ее сын с отцом Александром Онищенко
Сегодня 15:03    5
Кончита Вурст в мини-платье произвела фурор на сцене «Евровидения»
Сегодня 08:58    478
«В цирке не участвует»: Гарнер отреагировала на роман Аффлека с Лопес
14.05.2021 09:08    275
Продюсер «1+1» высказался о «лав-стори» Тины Кароль и Дана Балана
12.05.2021 10:54    348
Анджелина Джоли очень придирчива к любовникам: «Большой список «нет»»
12.05.2021 09:40    305
Уилл Смит запустил челлендж больших животов — Марк Уолберг поддержал коллегу
07.05.2021 09:56    495
Сергей Бабкин впервые показал лицо младшего сына Елисея
06.05.2021 09:12    378
У центрі Києва охорона російського репера напала на чоловіка через запитання про Крим
06.05.2021 09:02    400
Пойман с поличным: как Дэвид Бекхэм за спиной у Виктории любуется молодыми красотками
05.05.2021 10:10    342
Тина Кароль рассказала о перевоплощении в парня в новой видеоработе
12.04.2021 17:59    350
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 