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Ольга Фреймут назвала ворами всех, кто забирает из отеля тапочки и шампуни: очередной урок этикета от ревизора

Ольга Фреймут назвала ворами всех, кто забирает из отеля тапочки и шампуни: очередной урок этикета от ревизора

Героиню нашей сегодняшней статьи можно без преувеличения назвать нетолько главным ревизором страны, но еще и настоящим знатоком бытового этикета. Не зря же звезда возглавляла Школу панянок в шоу «Від пацанки до панянки».

Кроме того, на счету Ольги несколько книг, начиная от детских сказок и советов по уходу за ребенком, заканчивая сборником правил хороших манер. Последние Фреймут подкрепляет регулярными видео-уроками для своих подписчиков в Instagram.

Ольга Фреймут назвала ворами всех, кто забирает из отеля тапочки и шампуни: очередной урок этикета от ревизора Ольга Фреймут

На этот раз знаменитость подняла тему гостиниц и того, что нельзя забирать из номеров, ведь очень многие никак себя не ограничивают в данном желании.

«Можно ли ходить в отельных тапочках по дому? Нет. Отельные тапочки, мыло, шампуни, полотенца, халаты — это все является собственностью отеля. И когда вы это забираете, вы совершаете кражу», — говорит телеведущая.

Стоит отметить, что в ролике на ногах у Ольги как раз таки тапки из гостиницы, но в подписи к публикации знаменитость объяснила, что это ее старые запасы, которые она использовала в «образовательных целях».

Ольга Фреймут назвала ворами всех, кто забирает из отеля тапочки и шампуни: очередной урок этикета от ревизора Фреймут и ее отельные тапочки

Вот что пользователи сети пишут в комментариях к видео, без критики, разумеется, не обошлось:

  • «Для наших людей все, что не прибито к полу, считается сувениром»;
  • «Помню, как вы, Ольга, делали ревизию в одном из дорогих отелей и забрали оттуда шампуни, гели, крема, посоветовав всем так делать, потому что, заплатив за номер, ты оплатил все»;
  • «Что означает «старые запасы»? То есть вы когда-то как и все могли забрать с отельного номера тапочки или шампунь, но потом вдруг выучили этикет и обнаружили для себя, что это не культурно и даже хуже — это кража? Какие-то двойные стандарты»;
  • «Все одноразовые предметы гигиены, в том числе и тапочки, брать можно. Все, что поддается повторному использованию после гостей — нельзя. Пятилетний опыт работы в гостиничной сфере».

Ольга Фреймут назвала ворами всех, кто забирает из отеля тапочки и шампуни: очередной урок этикета от ревизора Комментарии пользователей Instagram

Источник: 1 Минута

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