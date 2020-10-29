Ольга Фреймут назвала ворами всех, кто забирает из отеля тапочки и шампуни: очередной урок этикета от ревизора

Героиню нашей сегодняшней статьи можно без преувеличения назвать нетолько главным ревизором страны, но еще и настоящим знатоком бытового этикета. Не зря же звезда возглавляла Школу панянок в шоу «Від пацанки до панянки».

Кроме того, на счету Ольги несколько книг, начиная от детских сказок и советов по уходу за ребенком, заканчивая сборником правил хороших манер. Последние Фреймут подкрепляет регулярными видео-уроками для своих подписчиков в Instagram.

Ольга Фреймут

На этот раз знаменитость подняла тему гостиниц и того, что нельзя забирать из номеров, ведь очень многие никак себя не ограничивают в данном желании.

«Можно ли ходить в отельных тапочках по дому? Нет. Отельные тапочки, мыло, шампуни, полотенца, халаты — это все является собственностью отеля. И когда вы это забираете, вы совершаете кражу», — говорит телеведущая.

Стоит отметить, что в ролике на ногах у Ольги как раз таки тапки из гостиницы, но в подписи к публикации знаменитость объяснила, что это ее старые запасы, которые она использовала в «образовательных целях».

Фреймут и ее отельные тапочки

Вот что пользователи сети пишут в комментариях к видео, без критики, разумеется, не обошлось:

«Для наших людей все, что не прибито к полу, считается сувениром»;

«Помню, как вы, Ольга, делали ревизию в одном из дорогих отелей и забрали оттуда шампуни, гели, крема, посоветовав всем так делать, потому что, заплатив за номер, ты оплатил все»;

«Что означает «старые запасы»? То есть вы когда-то как и все могли забрать с отельного номера тапочки или шампунь, но потом вдруг выучили этикет и обнаружили для себя, что это не культурно и даже хуже — это кража? Какие-то двойные стандарты»;

«Все одноразовые предметы гигиены, в том числе и тапочки, брать можно. Все, что поддается повторному использованию после гостей — нельзя. Пятилетний опыт работы в гостиничной сфере».

Комментарии пользователей Instagram

Источник: 1 Минута