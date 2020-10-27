Ольга Фреймут не осталась в долгу и откровенно высказалась о Лесе Никитюк: "Это девушка, с которой…"

Жизнь знаменитостей всегда находится в центре внимания общественности. Поклонники активно следят за всеми событиями, что происходят в жизни их кумиров и с особым интересом просматривают социальные страницы, дабы не пропустить ни одного нового поста. Известная украинская телеведущая, которая обрела немалую популярность после проекта «Ревизор» Оля Фреймут.

Ольга Фреймут. Фото: скриншот YouTube

Сейчас Ольга берет участие в шоу «Танцы со звездами» и телезрители с особым интересом следят за ее «острым язычком» и колкостями, которые она отпускает в адрес Катерины Кухар — самой строгой судье на проекте.

Фреймут часто публикует новые посты на своей страничке в Инстаграм-аккаунте, которые вмиг набирают популярности. Фанаты не пропускают ни одной фотографии и каждой новинке дарят свои влюбленные сердечки и множество комплиментов.

И вот очередная новинка, что поместила в социально сети очень удивила и заинтересовала фолловеров. Ольга появилась перед подписчиками вместе со своей коллегой — самой популярной телеведущей Лесей Никитюк. Фреймут не осталась в долгу и очень тепло высказалась о ней.

Ольга Фреймут. Фото: скриншот YouTube

Под осенним снимком, где две знаменитости выглядят как две противоположности, Ольга сообщила своим фанатам, что сегодня на паркете в шоу «Танцы со звездами» она будет танцевать именно с Лесей. Такой поворот событий очень удивил общественность.

Нежная, хрупкая и утонченная Фреймут знает как удивить общественность и оказаться в центре внимания или скандала. Новый снимок привлек внимание более семи тысяч подписчиков, и цифра растет с каждой минутой.

Источник: kyiv.ukrainianwall.com/

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