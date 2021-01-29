Ольга Фреймут не удержалась и похвасталась видом, который открывается с балкона ее загородных хоромов

На счету Ольги множество рейтинговых телепередач. Она вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном снималась в "Подъеме", потом с ними же попутешествовала по Украине в рамках шоу "КабриоЛето". Той же компанией они участвовали в "Хто хверху?", однако самый громкий проект с Фреймут — это, несомненно, "Ревизор".

Ольга Фреймут в Ревизоре

Героиня нашей сегодняшней статьи заработала себе статус строгой и неприступной теледивы, которая всегда стоит на своем. Впрочем, от этого образа железной леди Ольга постепенно отходит, особенно это заметно в моменты, когда она появляется на публике с любимым супругом Владимиром Локотко.

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко

У пары подрастают двое маленьких детей, сын Валерий и дочь Евдокия, но выводить их в свет родители не спешат. Также у Фреймут осталась старшая дочка Злата от британца Нила Митчелла.

Оля Фреймут с мужем и детьми

Всей своей дружной семьей они живут в трехэтажном загородном особняке рядом с озером и лесом. Стоит отметить, что жилье съемное, при этом у пары есть две квартиры в самом Киеве, однако жить там Ольга не хочет. В одном из интервью ревизор заявила, что с удовольствием жила бы в красивых отелях и тратила бы на это все свои деньги.

Раньше Фреймут уже показывала в Instagram просторную гостиную их дома, места в ней хватает даже на то, чтобы свободно ездить там на самокате.

Ольга Фреймут у себя дом с крестницей

На этот раз телезвезда решила похвастаться роскошным видом на восход солнца, который открывается с балкона.

"Не люблю жить за городом. Долгие добирания, меньше гостей, туфли на каблуке уже стали инсталляцией в гардеробной, но ради такого виде с окна…", — подписала фото Ольга и с ней трудно не согласиться. Скриншот из Инстаграма Ольги Фреймут

Источник: 1 Минута