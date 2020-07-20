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Ольга Фреймут рассказала, как не должна вести себя девушка с манерами

Ольга Фреймут рассказала, как не должна вести себя девушка с манерами

Украинская телеведущая и мать троих детей Ольга Фреймут всегда остается элегантной и сдержанной, а также восхищает чувством стиля. Она никогда не забывает о манерах и с удовольствием дает поклонникам уроки этикета в сети, рассказывая о тех или иных нюансах. На этот раз артистка решила поделиться правилами, которых должна придерживаться настоящая леди с манерами.

Ольга определила пять основных принципов поведения для барышень. Звезда сопроводила публикацию эффектным фото, на котором запечатлена в свободной светло-голубой рубашке с цветочным принтом и розовой юбке с высокой талией.

1. Не бегает за мужчиной, не пишет и не звонит первой. Но она легкая, как батист, радостная собеседница и кокетка. Панна не принимает приглашение на свидание с сегодня на завтра. У нее вечер занят, хотя на самом деле она останется дома и будет читать.

2. Не жалеет доброго слова. Она спросит продавщицу фруктов возле дома, не жарко ли ей. И обратится к ней по имени. Она не будет беречь лучшую улыбку для дирекции, потому что начальству надо нравиться. Ей не жалко улыбаться всем одинаково.

3. Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами. Она знает синонимы к слову «умеренность», а также понимает, что «кулинария» читается с ударением на «А».

4. Не показывает неуверенность. Вместо фразы «могу ли я попросить разрешения показать мне вон тот платок», или «извините пожалуйста, но я бы хотела пересесть подальше от солнца», панна четко формулирует свои желания: «дайте, пожалуйста, платок» и «я пересяду, потому что солнце слишком палящее».

5. Ровно держит спинку, даже если жизненные хлопоты ураганом сносят с ног.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: женщины

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