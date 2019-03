Ольга Сумская и Виталий Борисюк станут специальными гостями модных дней в Харькове

В пик интереса к весенне-летним коллекциям, 22 и 23 марта, в Харькове уже традиционно пройдет ежегодный модный проект Dafi Fashion Days. На протяжении двух дней гостей мероприятия ожидают показы новинок Весна-Лето 2019 для взрослых и детей от зарубежных и отечественных брендов. На них будут представлены основные актуальные тенденции мировой моды — от купальников до вечерних платьев. В отличие от модных показов, ориентированных на байеров, на DFD продемонстрируют коллекции уже наступившего сезона — то есть, то, что можно купить и носить прямо сейчас. Также в течении двух дней специалисты магазинов корейской, японской, французской и американской косметики проведут бесплатные мастер-классы и консультации.

Целая философия, где любовь, дружба и взаимопонимание — главные ценности, воплотится в теме модных дней, посвященных в этом году стилю family look. Ключевым событием первого дня DFD 2019 станет финал одного из двух конкурсов «Как две капли». В состав жюри, которое определит лучший командный образ, войдет известная актерская пара — Ольга Сумская и Виталий Борисюк.

Весна — время обновления и перемен, которые лучше всего разделить с близкими, уверены организаторы Dafi Fashion Days. Именно для этого уже восьмой раз в марте — в период fashion-показов по всему миру — модные дни в Харькове соберут всех, кто хочет выглядеть актуально, стильно и по-весеннему ярко.

«От традиционных показов наши отличаются тем, что, присмотрев на подиуме обновку, можно сразу пойти и купить ее, даже не дожидаясь окончания дефиле, — шутит Наталья Борисова, директорка по маркетингу сети «Дафи». — Весна — время новых планов, надежд и вдохновения. Часто перемены в жизни начинаются с малого, например, со смены гардероба. Помочь воплотить идеи в жизнь и призваны модные показы DFD, которые будут проходить на протяжении двух дней».

В первый день, в пятницу 22 марта, в рамках Dafi Fashion Days серию дефиле откроют коллекции признанных во всем мире брендов Zara и Massimo Dutti. Они являются ведущими марками знаменитой испанской корпорации Inditex, чьи магазины представлены в Харькове только в ТРЦ «Дафи». Квинтэссенция всех модных трендов сезона неизменно находит воплощение в творениях этого флагмана fashion-индустрии. Заданный тон поддержат бренды Big Star, Blend и Hailys: их представит мультибрендовый магазин Traffic. Поклонники стиля denim casual смогут по достоинству оценить комплексный выбор блуз, рубашек, теннисок, платьев, а также разного вида аксессуаров. Летние показы невозможно представить без купальников, и они, конечно, будут — дефиле сексуальных и дерзких эксклюзивных моделей от магазина Bikini. А демонстрация вечерних платьев известного украинского бренда женской одежды Lipar станет отличной подсказкой при выборе выпускного платья или наряда для теплого летнего вечера.

Во второй день, в субботу 23 марта, эстафету показов подхватит эксперт в области одежды для активного образа жизни — магазин Jack Wolfskin с коллекцией моделей для города и отдыха на природе. Показ одежды украинской торговой марки OLKO станет подарком всем, кто ценит демократичность и качество наряду с разнообразием. Дефиле оригинальных луков для детей от Национальной сети «Антошка» добавят нотку задорной непосредственности. Атмосферу раскованности привнесет в показы комфортная и стильная одежда от магазина TARA. Акцент на удобство и практичность сделает мультибрендовый аутлет MegaStock. Завершит модный марафон коллекция Denim casual от Traffic. И, по уже сложившейся за несколько лет традиции, гостей мероприятия порадуют своими номерами актеры театра «Мастерская 55». Эти студенты актерского курса ХНУИ им. И. П. Котляревского буквально ворвались в сердца гостей DFD благодаря нестандартным креативным выступлениям.

Кроме того, впервые на протяжении двух модных дней с 12:00 до 20:00 специалисты магазинов, представляющих декоративную косметику и косметику по уходу трех частей света: украинской сети первооткрывателей в создании культуры пользования косметикой Кореи и Японии ISEI Beauty Market, французской косметики L'OCCITANE en Provence и американской NYX Professional Makeup, будут делиться секретами ее использования на бесплатных мастер-классах.

Напомним: одним из прекрасных способов быть в тренде и показать окружающим, что вы идете в ногу со временем, по мнению организаторов, является стиль family look. Его концепцию воплощает слоган DFD-2019: «Давайте жить дружно и одеваться модно». Популярному fashion-направлению посвящены сразу два конкурса «Как две капли». В фотоконкурсе, идущем на сайте ТРЦ «Дафи», участвует 18 команд. Сертификат на сумму в 1 000 грн на покупки в магазине обуви и аксессуаров Estro из рук Ольги Сумской и Виталия Борисюка получит команда, набравшая наибольшее количество голосов у зрителей.

Команд-победительниц финала второго конкурса, который пройдет на сцене в первый день DFD 22 марта, определит жюри. В его состав, кроме звездного тандема Ольги Сумской и Виталия Борисюка, войдут супруги Светлана и Алексей Биляченко — многодетные родители, организаторы известной многим харьковчанам Детской велогонки «Жук», а также — Юлия Новоселова, основательница и руководительница Обучающего Beauty Centre YouNova — давнего друга и надежного партнера DFD, судья и победительница международных конкурсов по визажу.

В финал конкурса, который обещает стать оригинальным креативным шоу, вышли 6 команд. Единственные профессиональные участники, выступающие во внеконкурсной части — команда учеников киношколы — представят направление family look for friend. Победители получат из рук Ольги Сумской и Виталия Борисюка сертификаты на покупки в магазинах «Дафи»: 7 000 грн за I-е, 5 000 грн за II-е и 3 000 грн за III-е места. Праздничную атмосферу будет поддерживать бессменный ведущий на протяжении всех восьми лет DFD, известный шоумен Егор Прищепкин.

Создавать конкурсные образы для выхода на сцену участникам помогали консультациями профессионалы Академии Стиля и Макияжа Image Inn, уже зарекомендовавшие себя эффектным результатом работы на конкурсе Dafi Fashion Dance в прошлом году.

Программа Dafi Fashion Days 2019

Пятница 22.03

12:00 — 20:00 — мастер-классы и консультации специалистов магазинов: украинской сети первооткрывателей в создании культуры пользования косметикой Кореи и Японии ISEI Beauty Market, французской косметики L'OCCITANE en Provence, магазина американской косметики NYX Professional Makeup

18:00 — 21:00 — шоу-показ коллекций весна-лето 2019 от мировых брендов, представленных в ТРЦ «Дафи», и финал конкурса Family Look/ Family Look for Friends «Как две капли»

Мастер-классы

Показы коллекций весна-лето 2019:

Городская мода от Zara и Massimo Dutti

Denim casual от Traffic

Купальники от магазина Bikini

Вечерние платья от Lipar

Суббота 23.03

12:00 — 20:00 — мастер-классы и консультации специалистов магазинов: украинской сети первооткрывателей в создании культуры пользования косметикой Кореи и Японии ISEI Beauty Market, французской косметики L'OCCITANE en Provence, магазина американской косметики NYX Professional Makeup

13:00 — 15:00 — шоу-показ коллекций весна-лето 2019 от мировых и отечественных брендов, представленных в ТРЦ «Дафи», выступление актеров театра «Мастерская 55»

Показы коллекций:

Коллекция одежды для города и отдыха на природе от магазина Jack Wolfskin

Casual, классика, спортивный стиль от бренда OLKO

Детская мода от магазина «Антошка»

Комфортная и стильная одежда от украинских дизайнеров и магазина TARA

Casual style от мультибрендового аутлета MegaStock

Denim casual от Traffic

✅ Вход бесплатный

