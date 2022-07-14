Ольга Сумская изменила своему первому мужу сначала на сцене

Первым мужем Ольги был Евгений Паперный, 1950 года рождения, народный артист Украины. Они познакомились в киевском театре русской драмы. Ольга пришла в театр после окончания актерского факультета, а Евгений уже работал в этом театре. Выпускник знаменитого Щукинского училища, Евгений стал наставником Ольги в профессии. В 1987 году Ольга и Евгений поженились, а в 1990 году у них родилась дочь Антонина. Первый муж старше Ольги на шестнадцать лет и это был его второй брак. Семейная жизнь с первым мужем продлилась всего четыре года.

Ольга по-настоящему влюбилась в другого своего коллегу по театру – в Виталия Борисюка. Сначала она изменила с ним своему мужу, а потом и вовсе ушла к Виталию. Попытки Евгения образумить свою супругу и вернуть ее в семью ни к чему не привели.

Интересно, что чувства друг к другу у Ольги и Виталия разгорелись прямо на сцене во время репетиции. Они репетировали роли влюбленных в мюзикле «Кандид» и, находясь в объятиях Виталия, как признается сама Ольга, она поняла, что это конец ее семейной жизни.

В 1996-м году Ольга вышла замуж за Виталия Борисюка и по настоящее время счастлива с ним. Для дочери Ольги, Антонины, Виталий тоже стал родным. А в 2002 году в семье родилась девочка, которую назвали Анна. Со временем любовь между Ольгой и Виталием не померкла, и в 2013 году они обвенчались. Второй муж Ольги старше ее на три года. Виталий - заслуженный артист Украины, владелец продюсерской компании.

Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная, переехала в Москву. Она закончила Театральное училище им. Щукина, с 2015 года служит в театре им. Вахтангова и успешно снимается в кино. Ее фильмография насчитывает уже 25 работ. Антонина живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем и в 2017 году они подарили Ольге Сумской внучку, а в 2020 году - внука. В 2020 году Антонине исполнилось тридцать лет и в настоящее время она сделала маленькую передышку в карьере и временно посвятила себя детям. С отцом, Евгением Паперным, у нее сейчас тоже нормальные отношения, хотя в детстве ей очень не хватало общения с ним.

Анна Борисюк, младшая дочь Ольги, тоже определилась с будущей профессией. Как и все ее многочисленные родственники, девушка решила стать актрисой и в 2020 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Источник: 1 Минута