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Ольга Сумская изменила своему первому мужу сначала на сцене

Ольга Сумская изменила своему первому мужу сначала на сцене

Первым мужем Ольги был Евгений Паперный, 1950 года рождения, народный артист Украины. Они познакомились в киевском театре русской драмы. Ольга пришла в театр после окончания актерского факультета, а Евгений уже работал в этом театре. Выпускник знаменитого Щукинского училища, Евгений стал наставником Ольги в профессии. В 1987 году Ольга и Евгений поженились, а в 1990 году у них родилась дочь Антонина. Первый муж старше Ольги на шестнадцать лет и это был его второй брак. Семейная жизнь с первым мужем продлилась всего четыре года.

Ольга по-настоящему влюбилась в другого своего коллегу по театру – в Виталия Борисюка. Сначала она изменила с ним своему мужу, а потом и вовсе ушла к Виталию. Попытки Евгения образумить свою супругу и вернуть ее в семью ни к чему не привели.

Интересно, что чувства друг к другу у Ольги и Виталия разгорелись прямо на сцене во время репетиции. Они репетировали роли влюбленных в мюзикле «Кандид» и, находясь в объятиях Виталия, как признается сама Ольга, она поняла, что это конец ее семейной жизни.

В 1996-м году Ольга вышла замуж за Виталия Борисюка и по настоящее время счастлива с ним. Для дочери Ольги, Антонины, Виталий тоже стал родным. А в 2002 году в семье родилась девочка, которую назвали Анна. Со временем любовь между Ольгой и Виталием не померкла, и в 2013 году они обвенчались. Второй муж Ольги старше ее на три года. Виталий -  заслуженный артист Украины, владелец продюсерской компании.

Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная, переехала в Москву. Она закончила Театральное училище им. Щукина, с 2015 года служит в театре им. Вахтангова и успешно снимается в кино. Ее фильмография насчитывает уже 25 работ. Антонина живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем и в 2017 году они подарили Ольге Сумской внучку, а в 2020 году - внука. В 2020 году Антонине исполнилось тридцать лет и в настоящее время она сделала маленькую передышку в карьере и временно посвятила себя детям. С отцом, Евгением Паперным, у нее сейчас тоже нормальные отношения, хотя в детстве ей очень не хватало общения с ним.

Анна Борисюк, младшая дочь Ольги, тоже определилась с будущей профессией. Как и все ее многочисленные родственники, девушка решила стать актрисой и в 2020 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Источник: 1 Минута

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