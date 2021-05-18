Ольга Сумская показала фотоотчёт со своей серебряной свадьбы: невеста в головокружительном платье

Актриса театра и кино Ольга Сумская показала подборку фотографий с церемонии бракосочетания

Событие посетили артисты украинского шоу-бизнеса, в том числе, и телеведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая взяла у именитых молодоженов интервью. С мероприятия получилось много ярких фотографий, которые появляются в сети на страницах актеров каждый день.

"Вот и состоялась наша серебряная свадьба с Виталием. Хочу поблагодарить за этот фантастический день моим друзьям! Наступний пост смотрите фотосессию, кто пришел к нам в гости! Сейчас вспоминаю серебряную свадьбу своих родителей, мне было 14 лет, я помню каждое мгновение этого семейного праздника и оно было прекрасным. Я тогда сказала себе, что обязательно в моей жизни будет этот день!

Наша свадьба прошла в прекрасном столичном ресторане", — написала звезда сериала "Крепостная".

Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

История любви этой пары действительно очень красивая и трогательная. Говорят, что Борисюк встретил Сумскую, когда та еще была молодой, красивой, но замужней. Но перед чарами Виталия она просто не смогла устоять, и вот они не отпускают красотку уже четверть века.

Детальнее об их истории любви смотрите в нашей видеозаписи.

Источник: 1 Минута