Ольга Сумская раскрыла секрет своей бабушки: свежее варенье без плесени

Лето, пора когда нужно делать заготовки на зиму. Домохозяйки прекрасно знают какие овощи и фрукты когда нужно заготавливать. И рецепты у них записаны и используются уже несколько лет.

Опытные хозяйки уже в них и не заглядывают и делают заготовки по памяти. Молодые домохозяйки берут разные рецепты у своих подружек или ищут их в интернете. Однако в интернете могут быть рецепты, которые не проверены и ваша заготовка на зиму может испортиться еще до наступления холодов. Особенно это касается варенья.

Свежие перемолотые с сахаром фрукты могут долго не сохраняться. Они вдруг ни с того ни сего начинают бродить или покрываться плесенью. И то и другое плохо - продукт выбрасывается в мусорник. А жаль труды и денег, да и времени потраченного на заготовки.

Но есть и другой вариант - вспомнить или спросить у своей бабушки как она делает заготовки, которые всегда вкусные и никогда не портятся. Ведь бабушки на протяжении многих лет нашли способ приготовления вкусных и непортящихся заготовок на зиму.

Ольга Сумская

Так недавно Ольга Сумская разместила на своей страничке в инстаграм видео, на котором запечатлено как она делает свежее смородиновое варенье на зиму по бабушкиному рецепту. Сама Ольга Сумская уже сделала несколько баночек смородинового свежего перетертого варенья на зиму. И самое главное, как она утверждает варенье никогда не покрывается плесень.

Как этого добивалась ее бабушка вы можете увидеть в прилагаемом видео.

Как вам понравился секрет бабушки Ольги Сумской - полезный вам он оказался?

Источник: 1 Минута