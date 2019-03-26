Ольга Сумская решила заказать наряд у победителей конкурса Dafi Fashion Days 2019

22 и 23 марта в Харькове уже в восьмой раз прошел ежегодный модный проект Dafi Fashion Days 2019. На протяжении двух дней гости мероприятия увидели показы новинок Весна-Лето 2019 для взрослых и детей от 14 зарубежных и отечественных брендов. В дефиле участвовало 80 моделей, среди которых 50 детей.

Самым ожидаемым событием DFD-2019 стал финал конкурса “Как две капли”, посвященный стилю family look. В судейский состав вошли специальные гости — известная актерская пара Ольги Сумской и Виталия Борисюка. Жюри распределило между финалистами три призовых места. I место заняла команда семьи Бедуховых с уникальными костюмами хенд-мейд, покорившими Ольгу Сумскую. Тяжелый диагноз и инвалидная коляска не помешали Полине Татариновой и ее маме Наталье, директорке Благотворительного фонда СМА, занять II место в финале и стать победительницами зрительского голосования в онлайн фотоконкурсе “Как две капли”. III место досталось начинающей бизнесвумен Анне Грушевской и ее семилетнему сыну Матвею.

День открытия 22 марта, несмотря на ненастную погоду, собрал верных поклонников модных дней на зажигательное креативное шоу. Выступления участников финала конкурса “Как две капли” чередовались модными показами, которые открыли мировые бренды Zara и Massimo Dutti испанской корпорации Inditex. Демонстрация вечерних платьев украинского бренда женской одежды Lipar привнесла нотку утонченной женственности, а дефиле эксклюзивных моделей купальников от магазина Bikini — дерзкой сексуальности. Модную эстафету первого дня поддержали также бренды Big Star, Blend и Hailys от Traffic. Во второй день 23 марта посетителей DFD-2019 ждало продолжение fashion-марафона на показах актуальных коллекций от магазинов Conte, Jack Wolfskin, OLKO, MegaStock, Traffic. Наряды из коллекций детских магазинов «Антошка» продемонстрировали задорные маленькие модники и модницы. Аплодисментами встретили зрители и дефиле от воспитанников и воспитанниц модельного агентства Nika models junior и детского агентства «Малахит».

“За годы своего существования Dafi Fashion Days уже у многих стали ассоциироваться с приходом весны, — уверена Наталья Борисова, директорка по маркетингу сети «Дафи». — Для нас, как для организаторов, всегда было важно, чтобы гости модных дней могли не просто узнать о fashion-тенденциях сезона, но и погрузиться в общую позитивную атмосферу, почувствовать единение. Рады, что DFD стали для наших посетителей доброй весенней традицией”.

Отклик, который нашли у зрителей и судей участники конкурса “Как две капли”, послужил наглядным подтверждением актуальности традиций и главных общечеловеческих ценностей — любви, поддержки, взаимопонимания. Отобранные по результатам кастинга 6 семейных команд подарили, по отзывам гостей и членов жюри, заряд вдохновения и доброты. Каждая команда-участница проявила много фантазии, и в результате получилось 6 совершенно стилистически-разнообразных историй в тренде family look.

Не оставили равнодушными зрителей задорное “Дефиле на Карловом мосту” и образ в спортивном стиле от Елены Ибрагимовой и ее дочурки Виктории — самой маленькой участницы, которой еще не исполнилось три года. Несмотря на возраст, “розовая звездочка”, как окрестил девочку ведущий праздника известный шоумен Егор Прищепкин, чувствовала себя на сцене как в родной стихии. Настоящий нью-йоркский шик — сочетание элегантности и непринужденности, показали в своем конкурсном образе Ольга Походнякова и ее семилетняя дочь Ярослава. Гармоничную комбинацию современности и аутентичных украинских традиций продемонстрировала команда семьи Охрименко: мама Яна, дочка Алена (11 лет) и трехлетний Иван. Энергия и драйв, а также стилизованная условность черно-белой кинохроники воплотились в номере команды из 8 юных учеников киношколы и их преподавателя Анастасии Свободы — единственных профессионалов, выступивших с внеконкурсной программой.

По результатам голосования члены жюри объявили победителей. Изысканный французский шарм и непринужденная подача номера “Фотосессия на пикнике” принесли III место и сертификат на 3 000 грн на покупки в ТРЦ «Дафи» Анне Грушевской и ее семилетнему сыну Матвею.

Красивая сказка о двух волшебницах — большой и маленькой, заставила биться чаще сердца зрителей и жюри. Восторженные аплодисменты, а также II место и сертификат на 5 000 грн на покупки в ТРЦ «Дафи» стали результатом выступления Натальи Татариновой и ее восьмилетней дочери Полины. Несмотря на то, что диагноз “спинально-мышечная атрофия” приковал девочку к инвалидной коляске, она излучала оптимизм и радость от своей премьеры на сцене. Татариновы стали также победительницами онлайн фотоконкурса “Как две капли” и получили из рук Ольги Сумской и Виталия Борисюка сертификат на сумму 1 000 гривен на покупки в магазине обуви и аксессуаров Estro и сертификат на 2 000 грн от магазина обуви бренда Carlo Pazolini. Свои призы Наталья и Полина передали семье Виталия Матюшенко, президента организации Children with SMA, чья дочь Юлия тоже живет с диагнозом “спинально-мышечная атрофия” .

“Хочется, чтобы у таких детей, как наша Полина, была такая же яркая разнообразная жизнь, как и у ровесников, насколько это возможно, — делится Наталья Татаринова. —

Поэтому мы решили подать пример и поучаствовать в этом мероприятии, тем более, что нам очень близок стиль family look. Все сошлось сегодня — и тема конкурса, и доброжелательная теплая атмосфера, и волнующий прием, который нам оказали. У нас самые замечательные впечатления!”.

Восторженное удивление у членов жюри и зрителей вызвало конкурсное дефиле команды Бедуховых. Мама Алена и дочки Вилена (10 лет) и Виолетта (4,5 года) вышли на сцену в стильных плащах, расписанными затейливыми узорами. К ним прилагались пристегивающиеся к спине красочные крылатые дополнения: сова у старшей сестры и бабочка — у младшей. Оказалось, что и плащи, и роспись — дело рук талантливой мамы-художницы, которая в этих моделях воплотила идею старшей дочери. Ольга Сумская так вдохновилась увиденным, что призналась в желании заказать себе такой же плащ, и Виталий Борисюк был с ней солидарен. Возможно, таким образом у известной актерской пары вскоре появится family look от харьковского дизайнера. Креативность и артистизм в подаче, а также оригинальность и уникальность единого образа привели команду Бедуховых к победе и призу в 7 000 грн.

“Все было очень ярко и по-домашнему тепло, — делится впечатлениями Яна Бедухова. — Теперь “Дафи” для нас как еще один дом. Организация всегда занимает большую часть всех торжеств — и здесь она была “на ура”. Отдельно хочу отметить режиссера мероприятия Алену Жаворонкину. Благодаря ей, репетиции превращались для детей в веселую увлекательную игру. У нас остались самые радужные впечатления и от самого конкурса, и от процесса подготовки к нему”.

Не менее позитивные впечатления от мероприятия и у членов жюри Алексея и Светланы Биляченко, многодетных родителей, организаторов известной многим харьковчанам Детской велогонки «Жук». В своих высказываниях они были единодушны: “Организация подобных мероприятий всегда трудоемка. Нужно отдать должное, конкурс был проведен на высоком уровне: и приглашенные гости, и ведущий, и сценарий, и тайминг — все сделано таким образом, что здесь было приятно и комфортно находится”.

Помогали участникам готовиться к выходу специалисты Академии Стиля и Макияжа Image Inn, а также визажисты Обучающего Beauty Centre YouNova. Его основательница, победительница и судья международных чемпионатов по макияжу Юлия Новоселова вошла в состав жюри конкурса “Как две капли”. “Это такой восторг, такой правильный посыл, такое объединение людей, что равнодушным быть просто невозможно, — не скрывает эмоций Юлия Новоселова. — Все команды просто потрясающие. Думаю, что на долгие-долгие годы конкурсантам запомнится участие в этом проекте”.

Праздничное настроение второго дня гостям мероприятия создавали, как всегда, зажигательные выступления «Мастерской 55» — театра, созданного на базе учащихся актерского курса ХНУИ им. И. П. Котляревского под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Леонида Садовского. Также на протяжении двух модных дней любой желающий мог посетить бесплатные консультации и мастер-классы специалистов магазинов, представляющих декоративную косметику и косметику по уходу трех частей света: украинской сети первооткрывателей в создании культуры пользования косметикой Кореи и Японии ISEI Beauty Market, французской косметики L'OCCITANE en Provence и американского монобренда NYX Professional Makeup.

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