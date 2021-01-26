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Ольга Сумская восхитила сеть красотой и поделилась рецептом необычного десерта

Ольга Сумская восхитила сеть красотой и поделилась рецептом необычного десерта

Украинская актриса Ольга Сумская обожает готовить: она часто делится рецептами, которые уже покорили ее саму простотой в приготовлении, а также ее семью — невероятным вкусом. Если попробуешь — невозможно остановиться!

И вот — очередной кулинарный шедевр от Сумской. На этот раз актриса готовит десерт. Результаты своих трудов Ольга запостила в Instagram вместе со своим селфи.

Трудно сказать, какое фото вызвало больше восторга: портрет актрисы или картинка с яблоками. Фанаты засыпали Сумскую комплиментами и назвали, как обычно, невероятной красавицей. А вот яблоки всем захотелось приготовить дома.

Рецепт яблок в вине от Ольги Сумской

«Не можу не поділитись гарним рецептом зі зйомок моєї кулінарної програми. Отже,готуємо запечені яблука з чорносливом і курагою з білим вином. Тож, почистимо яблука (голден), робимо луночки, начиняємо чорносливом (можна додати грецькі горішки), обкладаємо курагою і заливаємо білим вином наполовину з водою(150/150), додавши корицю і трохи цукру (стевії)… Запікаємо 30-40хв… М-м-м-м-м! Це фантастика! Смачного!», — поделилась простым рецептом Ольга.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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