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Ольга Сумская удалила свою знаменитую родинку на лице

Ольга Сумская удалила свою знаменитую родинку на лице

Украинская актриса Ольга Сумская удалила родинку на лице, которую многие считали изюминкой ее внешности.

Снимки без родинки звезда опубликовала у себя в Instagram.

 

Сумская подтвердила, что удалила родинку, ответив на вопрос одного из подписчиков.

Ольга Сумская удалила свою знаменитую родинку на лице. Фото

На опубликованных фото еще виден след, который остался после удаления родинки.

Ольга Сумская

Ольга Сумская

Instagram Ольги Сумской

Ольга Сумская

Ольга Сумская

Instagram Ольги Сумской

К слову, фотографии, где актриса уже без родинки, появляются в сети не впервые, однако только сейчас поклонники заметили изменения.

Ольга Сумская

Ольга Сумская

Instagram Ольги Сумской

Несмотря на то, что многие сожалеют о поступке актрисы, в ответ на один из комментариев Сумская написала так: "Если маленькая родинка, тогда есть шарм, когда побольше, шарм пропадает...".

Источник: www.obozrevatel.com/

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Темы: шоубизнес

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