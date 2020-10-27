Ольга Юрьевна Полякова: интересные факты из жизни и путь к успеху в “шлепках”

Ее голосу, манере выступлений и сценическим постановкам можно только завидовать, а эпатажные костюмы — настоящая вишенка на торте. Мало кто знает, но свой творческий путь Полякова начинала в кредит, будучи в одних только шлепках. Именно “Шлепки” и принесли ей огромный успех и признание аудитории. Предлагаем вам узнать интересные факты о знаменитости.

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Диапазон голоса Поляковой — 3 октавы. Одна из самых длинноногих звезд Украины. В детстве она, конечно же, комплексовала из-за этого, а одноклассники ее унижали. Но сейчас бесконечные ноги суперблондинки — это ее главная фишка. Даже главнее, чем былая мода на кокошники.

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До карьеры на сцене Полякова была моделью. Целых пять лет она рассекала по подиумам, но поняла — хочет развивать себя в другом.

Оля Полякова

Королева ночи Полякова — довольно многогранная личность. Она поет, танцует, принимает участие в проектах “Лига Смеха”, “Танцы со звездами” (и не только как участник, но и как жюри), а еще она снимается в фильмах украинского производства.

Оля Полякова

Оля, несмотря на свою наполненную жизнь на публику, замужем, и воспитывает двоих дочерей — Машу и Алису.

Маша Полякова

Раньше у Поляковой был свой огород и небольшая молочная ферма. Да-да, суперблондинка и козу подоить может.

Своего супруга, который, к слову, не такой публичный как Оля, артистка ценит за то, что он хороший отец и является тылом для семьи.

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“После 14 лет, конечно же, возникает в семейной жизни какая-то скука, исчезает жажда и трепет… Но заодно приходят и другие вещи, такие как родство, нежность, чувство заботы, защищенности и особенно любовь”, — с трепетом высказывала Оля Полякова в одном из своих интервью.

Оля Полякова

И в завершении — по мнению Поляковой, ее главный плюс в том, что она не боится показаться странной или смешной. Поэтому она не пренебрегает никакими современными или даже старыми приемами в организации своих выступлений.

Источник: 1 Минута