Оля Фреймут сняла на видео мужчину, который справлял нужду на улице и публично его пристыдила

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заработала себе статус главного ревизора страны и настоящего знатока этикета и хороших манер. На ее счету несколько тематических книг, у себя в социальных сетях она время от времени выпускает видео-уроки хороших манер и рассказывает, как нужно вести себя настоящей леди.

Ольга Фреймут

А недавно Фреймут решила учить людей манер на реальных примерах. Телеведущая сняла на видео мужчину, который справлял нужду на улице. Молодой человек спрятался за дерево, думая, что никто его не увидит. Он не подозревал, что скоро станет "звездой Интернета". Ольга Фреймут обнародовала видео в Инстаграм-сториз и написала, что так делать нельзя.

Скриншот Инстаграм-сториз Оли Фреймут

"Мочиться принято в туалете. И мыть руки после этого. Разрешено ходить в туалет в стихийных местах разве что маленьким детям, которые не могут выдержать", — написала Фреймут.

Стоит отметить, что Фреймут уже не впервые снимает незнакомых людей, которые демонстрируют плохие манеры. Так, недавно телеведущая сняла на видео девушку, которая ела уличную еду на ходу. Фреймут опубликовала видео в Инстаграм-сториз, а в подписе указала, что так делать нельзя, нужно есть или дома, или в кафе, но никак не на улице.

Пользователи Сети были возмущены тем, что телеведущая снимает незнакомых людей на видео и без их ведома публикует эти видео в интернете.

Источник: 1 Минута