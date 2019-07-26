Оля Михайлюк, Сергей Жадан и Томаш Сикора расскажут о своем проекте роздІловІ в Харькове

1 августа в 20:00 в HudpromLoft (ул. Искусств, 15) состоится встреча с режиссером Олей Михайлюк, писателем Сергеем Жаданом и композитором Томашем Сикорой, участниками проекта роздІловІ, и презентация проекта в новом онлайн-формате. Вход свободный.

О названии и смыслах проекта рассказывает Сергей Жадан — «Мы пробуем показать пространство между буквами и строками, движение воздуха, которое появляется между знаками препинания, заставляя текст возвращаться к свету и выходить из темноты. Для нас это большая интрига — услышать дыхание тишины, говоря о любви и забвении, героях и привидениях…»

Авторы называют роздІловІ проектом-взаимодействием между литературой — прочитанные Сергеем Жаданом отрывки из его текстов из разных сборников, музыкой Алексея Ворсобы и Томаша Сикоры и визуальными образами, которые Оля Михайлюк вместе с VJ Сергеем Пилявцом создают во время выступлений. Манипуляции с пером, разными предметами м веществами за стеклянным столом транслируются на большой экран в реальном времени. Это соприкосновение начертания, графики, тактильных ощущений и новых технологий стало еще одной арт-дисциплиной в исследовании команды проекта.

За свою историю роздІловІ были показаны на крупнейших литературных фестивалях в Киеве (в этом году — на открытии «Книжного Арсенала»), Харькове, Черновцах и Львове, побывали в городах зоны АТО и ездили туром по всей Украине в поддержку дебютного «роздІловІ: Щастя не оминеш». Счастья решили не избегать. Тур в поддержку альбома начали именно в этом городке на востоке. После украинских туров проект показали и в Польше.

А 1 августа у публики будет возможность поговорить с авторами о тонкостях нового способа перевода, в котором, кроме слов, есть аудио/визуальные образы. У зазвучавшей другими языками поэзии возникает шанс не потерять оригинального ритма, интонаций и пауз. Сергей Жадан и Томаш Сикора виконають фрагменты из проекта.

Сейчас началась интенсивная работа над цифровой версией проекта, в частности, над сайтом rozdilovi.org. Участники проекта называют его антисайтом. Возможно, потому, что на фоне всеобщего ускорения, расширения, упрощения это виртуальное пространство остается вневременным, он требует внимания, углубления, интеракции.

Оля Михайлюк, авторка идеи проекта роздІловІ: «Сайт возник из поисков форми, в которой мы будем делиться нашими произведениями. Поскольку роздІловІ — это не стандартный линейный альбом, его невозможно выложить в сеть просто как набор треков. В нем есть определенная цикличность, возвращение к характерным состояниям и свои паузы, но есть и доля неожиданного. Хотелось бы, чтобы наш материал давал каждому возможность уловить что-то личное. Несколько лет мы не делали запись, хотя у нас было довольно много материала. Но потом встретили Дмитрия Лидера и Лабораторію примх, и у проекта началась новая — виртуальная — жизнь».

Тексты роздІлових переводятся на английский, немецкий, итальянский, французский, польский, чешский языки. В сентябре этого года проект будет представлен в Риме, Берлине, Праге и Варшаве. В планах — создание на его основе мобильного приложения.

За новостями можно следить в событии на facebook.

Проект представляет Агентство АртПоле при поддержке Украинского культурного фонда.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»