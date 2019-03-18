Оля Полякова дала совет, как удачно выйти замуж

Оля Полякова рассказала, что, по её мнению, важнее в девушке.



Во время недавних съемок шоу "Лига смеха", что выходит на телеканале "1+1", популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее призналась, что хочет представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, рассказала в комментарие журналистам, как девушкам удачно выйти замуж.



"Научитесь зарабатывать деньги, и тогда вам никто не будет нужен. Тогда вы будете выбирать по зову сердца и промежности", - заявила певица в комментарии ТСН.



Кроме того, у Оли Поляковой поинтересовались, что, по ее мнению, важнее в девушке: красота или чувство юмора. На что певица ответила однозначно:



"Красота. Вот вы видели, чтобы юмористка вышла замуж за миллионера?"



Отметим, что Оля Полякова замужем за успешным бизнесменом по имени Вадим. Для мужа артистки это второй брак, в первом детей не осталось. Супруги познакомились на выступлении артистки, которое Ольга давала на дне рождения Вадима. Как утверждает муж, он влюбился в девушку с первого взгляда. Первое время после начала совместной жизни молодожены выясняли отношения. Полякова долго не могла смирить пылкий нрав, пока не поняла, что битьем посуды ничего хорошего не добьешься. Со временем страсти сменились взаимопониманием. У пары родились две дочери. В 2005-м на свет появилась Маша, в 2011-м – Алиса.

Источник: showdream.org

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