Оля Полякова, Любовь Успенская и другие звезды, которые били своих детей: суровое воспитание

Суперблондинка Оля Полякова

Наверняка многие удивятся, но далеко не всегда звездные наследники живут припеваючи и катаются как сыр в масле. Подтверждением этому станут истории героинь нашей сегодняшней статьи.

В своем насыщенном рабочем графике Оля находит время на воспитание двоих дочерей — Маши и Алисы. На старшую певица поднимала руку, а вот с младшей таких методов она не применяет. Об этом Полякова рассказала в одном из прямых эфиров в Instagram с Ольгой Сумской во время игры "Правда или действие".

Оля Полякова с дочками Алисой и Машей

Королева ночи призналась, что с Машей в свое время работала манипуляция и даже рукоприкладство:

"Ей можно было дать по башке, и она приходила в себя. Машку била когда-то, больше не бью. Меня Алиса научила не бить Машу. Потому что когда родилась Алиса, я поняла, что все, что я знаю о воспитании детей и о том, что работало с Машей, с этой вообще не работает".

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Королева шансона Любовь Успенская

Татьяна Плаксина, взрослая дочь Успенской, в прошлом году угодила в громкий скандал. Девушка пришла на телевидение и рассказала множество неприятных подробностей о жизни со своей звездной матерью. Якобы та ее била и унижала:

"Мама, все, что ты творила и чем жила, оно теперь будет обнародовано и выходит на поверхность. Потому что невозможно дальше прикрывать свои грехи", — заявила Татьяна в эфире Первого канала.

Татьяна Плаксина

Поначалу Любовь Залмановна защищала дочь, считая, что ее принудили специально оклеветать родительницу, однако их конфликт длился почти целый год. Под конец 2020-го родственницы наконец помирились, о чем Успенская сообщила в социальных сетях.

Актриса Мария Шукшина

Борис Вишняков, бывший муж звезды программы "Жди меня", в самом разгаре их бракоразводного процесса обвинил ее в насилии над детьми — близнецами Фомы и Фоки. По его словам, однажды он увидел у них синяки, после чего сыновья признались, что во время занятия английским у мамы не выдержали нервы и она подняла на них руку.

Мария Шукшина с близнецами

Позже конфликт разрешился — экс-супруги все-таки смогли найти общий язык в воспитании детей, когда Борис попросил у Шукшиной прощения за столь громкие заявления.

Борис Вишняков с детьми от Марии Шукшиной

Источник: 1 Минута