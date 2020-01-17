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Оля Полякова обнародовала сексуальные фото спереди и сзади
Украинская поп-певица Оля Полякова опубликовала сексуальные фотографии с отдыха на море.
Фото были обнародованы на официальной странице звезды в одной из соцсетей.
На фото Полякова Оля демонстрирует идеальную фигуру в кислотно-желтом купальнике. Певица сняла серию фотографий в разных позах, продемонстрировав обнаженные ягодицы.
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Согласно подписи к фото певица отдыхает в мексиканском городе Канкун на берегу карибского моря. Также звезда спросила у подписчиков, какой снимок лучше всего.
Темы: Оля Полякова, Полякова, фото
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