Оля Полякова обсудила с Машей Ефросининой вопрос: куда пропал Олег Внник – ведь всем интересно где певец?

На своей странице в Инстаграмм с тех пор композитор опубликовал всего несколько постов. Был пост - осуждение российской агрессии 3 марта, в апреле музыкант поздравил всех с Пасхой.

Многотысячные поклонники исполнителя разочарованы, постоянно задают вопросы, где находится их кумир после вторжения российских оккупантов на территорию Украины.

Этим же вопросом заинтересовались ведущие проекта на YouTube канале "Взрослые девочки" Оля Полякова и Маша Ефросинина. Шоу является самым просматриваемым и обсуждаемым в украинском медиа просторе.

Певица Полякова на выпуске 27 мая призналась, что в то время, как рф напала на Украину она осталась практически без денег. Артистка привыкла основную часть доходов вкладывать в дальнейшее развитие творчества.

В связи с этим Оля Полякова вспомнила, что незадолго до нападения рф на Украину записала песню в дуэте с исполнителем Олегом Винником (на русском языке). Премьера должна была состояться 8 марта.

Клип обошелся музыкантам в большую сумму, название песни "Длинноногое счастье". Полякова с сожалением отмечает, что, естественно, премьера не состоялась, и, неизвестно, выйдет ли песня вообще когда-нибудь.

После откровений исполнительницы ее соведущая Маша Ефросинина упомянула, что и Винник нигде не появляется и молчит,

Оля Полякова согласна с коллегой по проекту.

Уточнений по поводу исчезновения Олега Винника с информационного пространства в программе "Взрослые девочки" не было.

Источник: 1 Минута