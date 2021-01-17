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Оля Полякова отмечает 37-й день рождения: 10 фактов о суперблондинке, которые вас впечатлят

Оля Полякова отмечает 37-й день рождения: 10 фактов о суперблондинке, которые вас впечатлят

17 января любимице публике Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В честь дня рождения артистки предлагаем вам несколько интересных фактов о ней, которые могут вас удивить.
  1. Оля Полякова родилась в городе Винница. Отец — дипломат, мама — врач-педиатр. Мама звезды мечтала, что дочь пойдет по ее стопам и станет врачом, но Оля с детства мечтала о сцене.

Оля Полякова отмечает 37-й день рождения: 10 фактов о суперблондинке, которые вас впечатлят Оля Полякова в школьные годы

2.  Полякова окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а также получила диплом оперной певицы в Национальной музыкальной академии Украины им. Петра Чайковского.

3.  Диапазон голоса артистки — 3 октавы. Это диапазон профессионально певца, который может работать в мюзиклах и петь в опере.

4.  Полякова является обладательницей самых длинных ног Украины. При росте 180 см длина ног певицы составляет 127 см.

Оля Полякова отмечает 37-й день рождения: 10 фактов о суперблондинке, которые вас впечатлят Полякова является обладательницей самых длинных ног Украины

5.  В детстве и юности будущая звезда очень комплексовала из-за своего роста. Олю дразнили в школе, обзывали жирафом, шваброй, но в 18 лет все изменилось.

6. Еще до карьеры певицы Полякова пробовала себя в модельном бизнесе. Оля в течение пяти лет участвовала в показах дома женского белья в Киеве.

7.  В свое время суперблондинка завела 30 коз на своей даче и занималась сыроварением. Сейчас артистка на даче имеет теплицы, где сама выращивает овощи и зелень.

Оля Полякова отмечает 37-й день рождения: 10 фактов о суперблондинке, которые вас впечатлят Теплица Оли Поляковой

8.  В 2018-м году Ольгу Полякову признали самой красивой женщиной года Украины по версии журнала «Viva».

Оля Полякова отмечает 37-й день рождения: 10 фактов о суперблондинке, которые вас впечатлят Полякова на церемонии награждения "Viva"

9. 16 лет назад Ольга вышла замуж за бизнесмена по имени Вадим: они познакомились во время ее выступления на его дне рождения. Тогда мужчина был женат на другой женщине и некоторое время суперблондинка была в роли любовницы.

Оля Полякова отмечает 37-й день рождения: 10 фактов о суперблондинке, которые вас впечатлят Оля Полякова с мужем

10.  Клип "Шлепки", который Полякова выпустила 7 лет назад, имеет 43 миллионов просмотров на Ютубе. Мало кто знает, но именно эту песню Оля не хотела петь и когда создатель песни предложил ее певице она отвергла ее, мотивировав отказ тем, что "это песня для Сердючки". А через несколько лет продюсер Оли все же заставил артистку спеть эту песню.

Источник: 1 Минута

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