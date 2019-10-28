Сегодня 00:37
Просмотров: 60
Оля Полякова поразила сеть откровенным фото
Украинская эпатажная певица Оля Полякова поделилась откровенным кадром с одного из концертов.
Фото появилось в Instagram селебрити.
На снимке почти полностью обнаженная Полякова оседлала блестящего коня. Грудь звезды прикрывали специальные накладки. На голове Оли был большой кокошник.
Поклонники пришли в восторг от сексуального фото звезды.
«Вы такая красивая», «я в восторге от вас и вашей внешности», «ну ничего себе, как оседлала».
Источник: Новости Ю
Темы: музыка, Оля Полякова, шоубизнес
Загрузка...