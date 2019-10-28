Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:37
Просмотров: 60

Оля Полякова поразила сеть откровенным фото

Оля Полякова поразила сеть откровенным фото

Украинская эпатажная певица Оля Полякова поделилась откровенным кадром с одного из концертов.

Фото появилось в Instagram селебрити.

На снимке почти полностью обнаженная Полякова оседлала блестящего коня. Грудь звезды прикрывали специальные накладки. На голове Оли был большой кокошник.

Поклонники пришли в восторг от сексуального фото звезды.

«Вы такая красивая», «я в восторге от вас и вашей внешности», «ну ничего себе, как оседлала».
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лесе Никитюк вызвали «скорую» из-за неудачной шутки Педана
25.10.2019 10:04    614
Украинская певица вдруг решила стать прокурором, и вот ее первый месседж: "Посажу всех"
25.10.2019 08:58    424
Рождественская комедия "Пусть идет снег": Netflix опубликовал первый романтический трейлер
25.10.2019 00:48    179
Хочу в Open Kids: кто прошел в суперфинал проекта
23.10.2019 10:26    135
Катрин Денев – 76: ТОП-5 лучших ролей актрисы
22.10.2019 11:06    237
Ким Кардашян – 38: секреты мирового успеха зажигательной звезды
21.10.2019 17:18    1391
Леди Гага подогрела слухи о расставании с новым возлюбленным
21.10.2019 15:45    118
Guns N’Roses стали рекордсменами на YouTube (Видео)
17.10.2019 12:08    192
5 млн подписчиков за 12 часов! Дженнифер Энистон “сломала” Instagram
17.10.2019 10:28    260
Опра Уинфри рассказала, почему отказалась от брака и детей
16.10.2019 09:44    193
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 