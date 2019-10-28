Оля Полякова поразила сеть откровенным фото

Украинская эпатажная певица Оля Полякова поделилась откровенным кадром с одного из концертов.

Фото появилось в Instagram селебрити.

На снимке почти полностью обнаженная Полякова оседлала блестящего коня. Грудь звезды прикрывали специальные накладки. На голове Оли был большой кокошник.

Поклонники пришли в восторг от сексуального фото звезды.

«Вы такая красивая», «я в восторге от вас и вашей внешности», «ну ничего себе, как оседлала».

Источник: Новости Ю

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