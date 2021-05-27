Оля Полякова прокомментировала отказ Ани Лорак от своего скандального заявления в адрес Константина Меладзе

Около месяца назад украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, в большом интервью программе "Судьба человека" призналась, что много лет назад продюсер Константин Меладзе предложил ей сотрудничество в замен на близкие отношения. Это заявление повлекло за собой большой скандал. И начали осуждать не Константина Меладзе, а саму Ани Лорак, якобы она оклеветала продюсера. Певицу практически никто не поддержал, кроме украинской певицы Оли Поляковой. Она записала и обнародовала видео, где заявила, что верит словам Ани Лорак. Якобы в свое время и ей приходило подобное предложение от Константина Меладзе.

Однако спустя какое-то время Ани Лорак "дала заднюю". Певица опубликовала в своем Инстаграм-блоге пост, в котором заявила, что ее неправильно поняли, слова в ее интервью были перекручены и она с большим уважением и любовью относится к Константину Меладзе. Очевидно, что певице просто надоел этот скандал и она хотела таким образом поставить точку и закрыть навсегда эту тему.

Оля Полякова, которая так яростно защищала Ани Лорак, прокомментировала поведение певицы.

Оля Полякова на своей странице в Инстаграм обнародовала видео своего разговора с психологом Наталией Пашко. Там она и вспомнила ситуацию с Ани Лорак.

"Она под серьезным социальным давлением отказалась от своих слов и сказала, что все перекрутили журналисты. Хотя что там перекручивать, если все было в прямой речи в интервью", – сказала Полякова. "Я была единственной, и Татьяна Найник (экс-солистка группы "ВИА Гра") поддержала, потому что тоже рассказала об этом. Все остальные, желая обелить или выделить себя из этой ситуации, говорили: "Что вы? Я не такая, мне никогда нельзя даже такого предложить". Хотя эти люди в частных беседах совсем иначе говорят и совсем другие вещи рассказывают", – подчеркнула Полякова.

Источник: 1 Минута