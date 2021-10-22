Оля Полякова рассказала, какая женщина нужна разведенному певцу Дзидзьо

В апреле этого года Дзидзьо объявил о разрыве с женой SLAVIA

Одним из артистов, кто расторгнул брак недавно, стал певец Дзидзьо. Отметим, что артист долго не афишировал данную новость. Тот факт, что Дзидзьо и Славия разошлись, артист прокомментировал так — когда у них начались отношения, они были еще совсем детьми, и не знали как нужно, много терпели, закрывали глаза, пытались смириться. Однако потом решили, что каждый должен жить своей жизнью.

[caption id="attachment_203759" align="aligncenter" width="480"] Дзидзьо и Оля Полякова[/caption]

Пара время от времени подавала причины для слухов о том, что они якобы вместе. То они друг другу писали теплые комментарии, то вместе появлялись на мероприятиях. Тем не менее, о воссоединении речи не шло.

А пока Дзидзьо официально наслаждается статусом холостяка, его близкая подруга и коллега по сцене Оля Полякова подыскивает ему новую пассию. Суперблондинка уже обрисовала себе, какой должна быть следующая жена бородатого музыканта.

"Я понимаю, что ему нужна сильная женщина. Такая украинская женщина, которая сможет его направлять. Девушки, пока Дзидзьо холостяк, я вас прошу, не прогадаете. Это классный мужчина для жизни", — смеясь заявила одна из самых красивых и голосистых певиц украинской эстрады.

Тем не менее, Дзидзьо уверяет, что он еще не открыт для новых отношений. Чтобы отойти от развода и вернуться в нормальный темп жизни, он решил заняться работой и посвятить себя новым музыкальным проектам. Поэтому в ближайшем времени от него стоит ждать новинок. Например, на днях вышел фильм с его участием.

Источник: 1 Минута