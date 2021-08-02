Олю Полякову застукали за поцелуем с Максом Барских: старый и лысый муж больше не интересует

В новом выпуске программы "Светская жизнь", который вышел 1 августа, показали неожиданный кадр. Катя Осадчая брала интервью в украинского певца Макса Барских. В это время Оля Полякова, которая проходила мимо, подошла к Максу и, обнимая его за шею, поцеловала в губы. Оля собралась идти дальше, но инициативу проявил уже сам Барских. Он обнял певицу за талию и поцеловал на камеру.

Оля Полякова поцеловала Макса Барских: скриншот с видео

На его губах даже осталась красная помада Суперблондинки, которую Макс принялся со смехом вытирать салфеткой.

Макс Барских после поцелуя с Поляковой: скриншот с видео

"По ходу, меня подрежут и закопают в лесу. Муж Оли", – сказал Макс Барских после того, как Полякова ушла.

Что известно о муже Оли Поляковой и ревнует ли он ее к коллегам по сцене?

Муж Оли Поляковой Вадим — личность совсем не публичная. Он не фотографируется для Инстаграм-блога своей жены и не ходит с ней на светские мероприятия.

Оля Полякова вместе со своим мужем

Поженились Вадим и Ольга в 2004 году. Это первый и единственный муж Поляковой, от которого она родила двоих детей — Машу и Алису. Мужчина старше артистки на 15 лет. У Вадима Полякова есть бизнес, который он построил сам.

Оля Полякова утверждает, что ее муж — взрослый и рассудительный человек и не ревнует ее к красавцам-артистам, с которыми Оля выступает на одной сцене.

Источник: 1 Минута