Омлет с овощами в духовке за 25 минут: быстрый, вкусный и сытный завтрак для всей семьи

Омлет в виде кексов можно даже взять в дорогу или на работу. По желанию с начинкой можно экспериментировать. Например, добавлять не только овощи, но и колбасу, если любите.

На завтрак также попробуйте приготовить сытное блюдо за 5 минут: смешали три ингредиента и вкусный омлет с капустой готов.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

смесь замороженных овощей – 150 г

сыр – 50 г

молоко – 60 мл

соевый соус – 1 ст. л.

щепотка соли, черный перец по вкусу

Для приготовления омлета в духовке понадобятся маленькие силиконовые формы для кексов.

Приготовление:

1. Яйца разбиваем в миску. Добавляем соль, взбиваем венчиком.

2. Вливаем соевый соус, перемешиваем. Затем вливаем молоко, снова перемешиваем.

3. Сыр нарезаем небольшими кубиками, соединяем с яичной смесью.

4. Перчим по вкусу, добавляем овощи. Перемешиваем.

5. Берем восемь силиконовых форм для кексов, наполняем их яичной массой. Формы ничем смазывать не нужно.

6. Готовим омлет в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

Еще горячий омлет аккуратно достаем из формы. Завариваем кофе, чай и зовем семью завтракать.

Источник: 1 Минута