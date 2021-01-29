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Омлет с овощами в духовке за 25 минут: быстрый, вкусный и сытный завтрак для всей семьи
Омлет в виде кексов можно даже взять в дорогу или на работу. По желанию с начинкой можно экспериментировать. Например, добавлять не только овощи, но и колбасу, если любите. На завтрак также попробуйте приготовить сытное блюдо за 5 минут: смешали три ингредиента и вкусный омлет с капустой готов.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- смесь замороженных овощей – 150 г
- сыр – 50 г
- молоко – 60 мл
- соевый соус – 1 ст. л.
- щепотка соли, черный перец по вкусу
Для приготовления омлета в духовке понадобятся маленькие силиконовые формы для кексов.
Приготовление:
1. Яйца разбиваем в миску. Добавляем соль, взбиваем венчиком.
2. Вливаем соевый соус, перемешиваем. Затем вливаем молоко, снова перемешиваем.
3. Сыр нарезаем небольшими кубиками, соединяем с яичной смесью.
4. Перчим по вкусу, добавляем овощи. Перемешиваем.
5. Берем восемь силиконовых форм для кексов, наполняем их яичной массой. Формы ничем смазывать не нужно.
6. Готовим омлет в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.
Еще горячий омлет аккуратно достаем из формы. Завариваем кофе, чай и зовем семью завтракать.
Источник: 1 Минута
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