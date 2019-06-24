Он не рад: Виктория Бекхэм сделала мужу неожиданный подарок

Виктория Бекхэм сделала оригинальный подарок своему мужу, известному футболисту Дэвиду Бекхэму. Фото он опубликовал в своем Instagram.

Виктория разыграла мужа подарив ему футболку "Манчестер Сити". Примечательно то, что сам футболист отыграл 10 сезонов за одного из главных соперников этой команды - "Манчестер Юнайтед". Также Бекхэм играл за "Реал", "Милан" и "Пари Сен-Жермен".

Вместо фамилии на подаренной футболке выбито уменьшительно-ласкательное от имени Бекхэма - Дэйв. В "МанСити" под седьмым номером играет Рахим Стерлинг.

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