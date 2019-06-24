Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:43
Просмотров: 152

Он не рад: Виктория Бекхэм сделала мужу неожиданный подарок

Он не рад: Виктория Бекхэм сделала мужу неожиданный подарок

Виктория Бекхэм сделала оригинальный подарок своему мужу, известному футболисту Дэвиду Бекхэму. Фото он опубликовал в своем Instagram.

Виктория разыграла мужа подарив ему футболку "Манчестер Сити". Примечательно то, что сам футболист отыграл 10 сезонов за одного из главных соперников этой команды - "Манчестер Юнайтед". Также Бекхэм играл за "Реал", "Милан" и "Пари Сен-Жермен".

Вместо фамилии на подаренной футболке выбито уменьшительно-ласкательное от имени Бекхэма - Дэйв. В "МанСити" под седьмым номером играет Рахим Стерлинг.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Развод звезды «НеАнгелов»: муж назвал неожиданную причину разрыва
20.06.2019 00:07    1858
alyona alyona отыграла концерт в Киеве: что в райдере бывшей воспитательницы детсада
19.06.2019 09:48    227
Ксения Собчак после развода устроила громкий скандал
19.06.2019 09:44    347
От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских
12.06.2019 15:16    856
Лазарев иронично ответил на слухи о скандале с Лободой
12.06.2019 01:11    541
Бари Алибасов вышел из комы: первое фото
11.06.2019 14:46    416
Любимые фильмы и актеры Сергея Бабкина
07.06.2019 15:20    254
Слава з НЕАНГЕЛІВ розлучається з чоловіком: історія кохання та цікаві факти
06.06.2019 14:57    347
Настя Каменских в бикини показала беременный живот: Потап недоволен
05.06.2019 08:05    1135
Дженнифер Лопес одержала победу в номинации "икона стиля" на CFDA Fashion Awards 2019
05.06.2019 00:25    232
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 