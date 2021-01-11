Онлайн і безкоштовно: в Україні стартував ювілейний фестиваль британського кіно

В Україні стартував ювілейний 20-й фестиваль “Нове британське кіно”, який цього року вперше пройде в онлайн-форматі.

Стрічки онлайн можна подивитися з 8 по 17 січня, пише interfax.com.ua.

Посол Мелінда Сіммонс запрошує всіх на перегляд фільмів у рамках фестивалю.

“Цього року “Нове британське кіно: Сходження зірки” змінює акцент з кіноновинок на фільми, зняті або спродюсовані у Великій Британії протягом останніх двох десятиліть”, – вказали в посольстві.

Дві кінострічки будуть адаптовані для людей із вадами зору.Програма фестивалю, організованого Британською радою в Україні та компанією Arthouse Traffic.

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