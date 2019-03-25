"Операция майские": куда отправиться в путешествие и сколько это стоит?

В этом году Пасхальные праздники припадают на 27 апреля и вся страна уйдет на заслуженный отдых до 1 мая. На целых пять дней украинцы отключат почту, многочисленные мессенджеры и отправятся на "маевку" в теплые края. О том, как спланировать этот лонг-уикенд, куда отправиться и сколько это будет стоить, пойдет речь дальше.

"Горящих" не будет – бронировать нужно заранее. Любителей охоты за горящими турами разочарую. В период государственных выходных многие люди стремятся на несколько дней поменять обстановку и улететь на курорт. Спрос растет, соответственно, туры бронируются довольно активно, а вероятность "горения" сведена к минимуму. Уже сейчас многие популярные отели сообщили о stop-sale на указанные даты. Именно поэтому планированием поездки стоит заняться уже сейчас, за месяц до предполагаемого вылета, пока еще действуют скидки, есть места на рейсах и номера в желаемых отелях.

Куда податься?

Официальные выходные — это 5 дней с субботы по среду включительно (27 апреля — 1 мая). Если вам хочется теплого моря, ласкового солнца и сравнительно недолгого перелета, то список ТОП-5 рекомендаций по странам будет выглядеть таким образом:

Турция. В это время температура воздуха достигает +25 градусов и море уже начинает прогреваться. При этом еще нет жары, что создает идеальные условия для экскурсий и ленивого времяпрепровождения на пляже. Любителям тепла стоит выбрать Анталийское побережье, его южную часть Аланию и Сиде. Если же вы хотите оказаться в оазисе зелени и буйства красок, то вам стоит выбрать регион Кемер или отправиться в Бодрум, Мармарис, Фетхие или Олюдениз. Но будьте готовы пожертвовать парой градусов тепла, ведь лето на эти курорты приходит немного позже, чем в Аланию. Стоимость отдыха в праздничные даты стартует от 210 евро на человека в номере DBL c перелетом, проживанием, питанием "Все включено", трансферами, страховкой. Стоимость такого отдыха часто не превышает средний бюджет на отдых в Украине.

Египет – не менее привлекательное направление круглогодичного лета всего в 3,5 часах перелета от Киева. И если зимой большинство украинцев отдают предпочтения отдыху в Шарм-эль-Шейхе из-за отсутствия ветров, то на майские праздники уже смело можно выбирать солнечную Хургаду, где есть масса пляжей с комфортным песчаным заходом в воду. Прогнозируя спрос на это направление, компания "Компас" с 25 апреля запускает собственный чартерный рейс Киев — Хургада — Киев. В конце апреля температура воздуха в Египте достигает +28 градусов, а вода в Красном море прогревается до +25.

Греция — еще один вариант экспресс-перелета длительностью в 2 часа. Выбирайте один из многочисленных островов или материк, и в любом случае окажетесь в эпицентре культурного наследия и прекрасной природы. В это время года самым теплым окажется побережье Средиземного моря. Вода в Эгейском море прогреется уже ближе к лету. Тем не менее, на Эгейском море можно "словить волну" и посерфить. Спортсмены из разных уголков мира часто проводят время в местных кайт-школах. Цена тура с перелетом, проживанием, завтраками, трансфером и страховкой — от 330 евро на человека в номере DBL.

ОАЭ – восточная сказка всего в пяти часах перелета от Киева. Эмираты смело можно назвать золотой географической срединой на пути дальнемагистральных направлений (таких как Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы). За эти 5 дней в ОАЭ можно понежиться на пляжах Персидского залива или Индийского океана (Фуджейра), а также совместить регионы в рамках комби-тура. Можно отправиться на экскурсию в пустыню, шопинг в многочисленных молах страны и даже попробовать покорить заснеженные склоны парка Ski Dubai. Погода в это время самая благоприятная — воздух +32, вода +25 градусов. Цена тура на праздничные даты стартует от 420 USD на человека в номере DBL, включая авиаперелет, проживание, завтраки, трансфер, страховку.

В завершение списка ТОП-5 направлений для майских праздников, рекомендую обратить внимание на Испанию. Перелет длительностью 3,5 часа осилят даже семьи с маленькими детьми. И пускай вода Средиземного моря едва успеет прогреться, температура воздуха составит уже +21-24 градуса по цельсию. Откровенно говоря, одного уикенда мало для того, чтобы успеть насладиться красотами этой страны. Обязательно стоит выделить день-два на прогулки по Барселоне, отправиться на побережье Коста-Дорада в Салоу, чтобы посетить знаменитый парк Port Aventura и Ferari Land, гору Монсеррат, отведать аутентичную испанскую паэлью, орчату и сангрию. Многие туристы отдают предпочтение комбинированным турам, в рамках которых можно остановиться на несколько дней в Барселоне, а затем отправиться на побережье Коста-Брава или Коста-Дорада. Это идеальное решение для недлительного отпуска в начале мая. Стоимость тура на указанный период стартует от 430 евро на человека, с учетом перелета, проживання, питания, трансфера и страховки.

Именно эти страны я рекомендую рассмотреть при планировании отдыха на период майских праздников, ведь в большинстве случаев именно длительность перелета будет решающим фактором при планировании тура всего на 4-5 ночей. Мало кто решится провести в воздухе 10 часов, чтобы затем понежиться на экзотическом пляже всего три дня и снова отправиться домой. И главная рекомендация — стоит поспешить с бронированием тура на праздничные даты, так как с каждым днем количество мест на рейсах и в отелях стремительно уменьшается.

Источник: delo.ua

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