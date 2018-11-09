Оперний співак Володимир Гришко в 58 років знову став татом

Володимир Гришко – єдиний український оперний співак, який 44 рази виконував головні партії в Метрополітен-опера в Нью-Йорку. У його послужному списку – дуети з Лучано Паваротті, Андреа Бочеллі і Монсеррат Кабальє. 9 листопада артист дає концерт, присвячений 35-річчю творчої діяльності.

«Так співпало в моєму житті, що до ювілею творчої діяльності у мене народився син. Я настільки зворушений цією подією! Ми давно молили про це Бога. І ось у мене народився синочок, маленький маестро. Я дуже щасливий!», – розповів Володимир Гришко в прямому ефірі програми «Ранок з Інтером з 7.00 до 10.30».

Концерт до творчого ювілею Гришко дасть в Києві і присвятить його творчості Мусліма Магомаєва. «Це буде неординарна подія: 2 відділення, 25 пісень Мусліма Магомаєва з прекрасним симфонічним оркестром, – розповідає Володимир. – Концерт присвячений великому, легендарному метру, який дуже любив Київ. Коли Магомаєв приїжджав сюди, він говорив: «Я тут особливо готуюся до концертів, тому що в Україні навіть півні співають в тональності».

Квитки на концерт «Ти моя мелодія» розкупили задовго до прем'єри. Гришко жартує, що йому тепер доведеться просити дирекцію оперного театру відкрити оркестрову яму, щоб на виступ могли потрапити його родичі і всі бажаючі.

А ще Володимир Гришко – постійний учасник благодійного аукціону «Інтер – дітям». У студії «Ранку з Інтером з 7.00 до 10.30» він передав на аукціон новий лот – футболку з автографом: «Це футболка з моєю фотографією. Запевняю вас, хто придбає цей лот, співатиме, як маестро Гришко». Сувенір від народного артиста України вже можна купити на сайті deti.inter.ua.

Источник: inter.ua

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