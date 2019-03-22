Определены победители всеукраинского конкурса молодых дизайнеров Start Fashion

Конкурс Start Fashion состоялся на Арт-заводе «Механика» в рамках проекта Kharkiv Fashion 2019. Жюри выбрало обладателя Гран-при и победителей в 6-ти номинациях.

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Гран-при Start Fashion 2019 получила Анастасия Калинина. Девушка представила коллекцию под названием «Залиш її живою». В номинации Street Fashion (коллекции одежды prêt-a-porte для повседневного использования) лучшей стала Тиа Тайпс с коллекцией «Твоє обличчя». В National Style (коллекции по народным мотивам любой страны мира) победил дизайнерский квартет Анны Скрыпник, Дианы Лакатош, Оксаны Ожередовой и Риммы Килчик с коллекцией «Міфічний світ». Номинацию Eco Style (коллекции одежды из вторичных материалов) возглавил Илья Иванов с коллекцией Un_fake. В Semicouture (конкурс одного костюма, целостного художественного образа) лучшей стала Виктория Высоцкая с коллекцией Be Unique. В номинации De Luxe (одежда для торжественных событий, вечерние платья) победила Ольга Федорова. Девушка представила на суд жюри коллекцию Rebom. А в номинации Free Style (коллекции по народным мотивам любой страны мира) жюри покорила коллекция «Забияка» дизайнера Анастасии Снадной. «Своей коллекцией я пытаюсь пропагандировать у молодых людей идею быть самим собой. Если у тебя есть желание что-то сделать – делай это, меняй мир к лучшему. Не бойся экспериментировать, быть смешным и нетривиальным. Я хотела это подчеркнуть при помощи исторических персонажей: Коко Шанель, Черчилль, Дали. Это те люди, которые не боялись ничего и поменяли ход истории», - отметила она. Среди прочих моделей, в показе коллекции Анастасии Снадной участвовали солистки популярной украинской группы «Пающие Трусы».

Всего же в финале Start Fashion 2019 принимали участие 35 молодых дизайнеров из разных регионов Украины. Всего же, по словам организаторов, на проект было подано 134 заявки из 18 регионов Украины, в том числе участник из Копенгагена (Дания).

Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, в этом году конкурс проводится уже третий раз, и с каждым годом его масштабы возрастают, как и количество участников.

«Основная задача этого конкурса - дать молодым дизайнерам возможность бесплатно реализовать свой потенциал и творческие идеи. При этом важно не просто отпустить молодого модельера в свободное плавание, а сделать так, чтобы он и дальше продолжал развиваться и стал настоящим дизайнером, известным в Украине и мире. Чтобы в дальнейшем его работы, которые он презентует в других странах, прославили наш Харьков», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Модельер Константин Пономарев, который входил в состав жюри отборочного тура конкурса, а также оценивал финалистов, подчеркнул, что выбрать победителей было сложно. Большинство представленных эскизных вариантов вызвали у жюри большой интерес. «Иногда мы шли на авантюру, и нам было интересно увидеть некоторые работы вживую, поскольку эскизы вызывали некоторые вопросы. Поэтому мы дали возможность людям показать себя по максимуму», - сказал модельер.

Справка. Инициатор «Start Fashion» – общественная организация «Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна» при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Новости портала «Весь Харьков»